A korábbi tiszti főorvos szerint nem szabad félvállról a járványt.

Falus Ferenc, korábbi tiszti főorvos mesélt a Blikknek a koronavírussal való esetleges újrafertőződésről és az oltások által nyújtott védettségről.

Azt gondolom, téved, aki azt hiszi, nem kaphatja meg újra a vírust. Eddig én is csak hallomásból értesültem róla. Most viszont egy közeli ismerősöm járt így. A kereskedelemben dolgozik, sok emberrel találkozik naponta. Augusztusban betegedett meg először, szeptemberre felgyógyult. Most megint beteg, tipikus tüntekkel és persze, kétségbe van esve