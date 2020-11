Mától új szervezet került az egészségügy fölé

Szerdától létezik az Országos Kórházi Főigazgatóság.

A Portfolio.hu cikke szerint szerda reggeltől létezik az új ágazati irányítási szervezet az egészségügyben, amely az Országos Kórházi Főigazgatóság nevet kapta. A rendeletet – amely kedden jelent meg a Magyar Közlönyben – Orbán Viktor kormányfő írta alá.

A főigazgatóságot az országos kórház-főigazgató fogja vezetni, központi hivatalként az egészségügyért felelős miniszter alá lesz rendelve. Az országos kórház-főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és mentheti fel.

A cikk szerint az országos kórház-főigazgatót az országos kórházfőigazgató-helyettes helyettesítheti, akit/akiket (több helyettes is lehet) a főigazgató javaslatára a miniszterelnök nevez ki és menthet fel.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság egyik feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése lesz, illetve az ellátórendszer felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása is ennek az új szervezetnek a feladata lesz. Ennek kapcsán közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában.

A Népszava még kedd reggel számolt be arról, hogy a kormány elhalasztja az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvény több vitatott pontjét is, emellett pedig arról is írtak, hogy az állami egészségügyi dolgozók munkáltatója lesz az országos kórház-főigazgató. Ez alól a kórházi intézményvezetők képeznek kivételt, akiknek az egészségügyért felelős miniszter a munkáltatója. A kórházak mostani főigazgatóit nevezik át intézményvezetőnek, a helyettesük lesz az orvosigazgató.

A Népszava szerda reggeli cikke szerint szintén a keddi közlönyben jelent meg egy másik rendelet is, amely a vészhelyzetre hivatkozva átírja az egészségügyi ellátórendszer működtetésének szabályait, azaz a lap szerint megteremtették a negyven csúcsintézmény létrehozásának feltételeit. A jogszabályban az is olvasható, hogy a korábbi törvényekben eddig kórházfenntartóként említett Állami Egészségügyi Ellátó Központ helyett az új Országos Kórházi Főigazgatóságot kell érteni.