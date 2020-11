Nemzetközi kezdeményezésre minden év novemberének harmadik csütörtöke a "Ne gyújts rá!"-világnap, amelynek célja, hogy rávegye a dohányzókat – legyenek hagyományos cigaretta-, e-cigaretta- vagy hevített dohánytermék-használók –, hogy egy teljes napig ne gyújtsanak rá, és kipróbálják, le tudnának-e mondani a nikotinról – közölte Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szerdán az MTI-vel.

Közleményükben a csütörtöki világnap alkalmából emlékeztettek: a nemzetközi füstmentes nap ötlete 1971-ben született, amikor az egyesült államokbeli Massachusetts kormányzója arra kérte államának lakosait, hogy egyetlen napig ne gyújtsanak rá, és az így megtakarított összeget fordítsák a helyi középiskola támogatására. A kezdeményezés nagy sikert aratott, öt évvel később már az Amerikai Rákellenes Liga hirdetett füstmentes napot, amelyhez egymillió ember csatlakozott.

Magyarországon idén év elejére készült el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dohányzási szokásokat vizsgáló országos reprezentatív felmérése, amely szerint tavaly a felnőtt magyar lakosság csaknem 30 százaléka volt aktív dohányzó (beleértve az e-cigaretta-használatot is).

A közleményben idézték Cselkó Zsuzsát, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezetőjét, aki ismertette: míg 2003-ban 34 százalék volt a dohányzók aránya, napjainkban a lakosság 27,3 százaléka napi rendszerességgel, 2,3 százaléka pedig alkalmanként dohányzik vagy használ dohányzással kapcsolatos elektronikus eszközt. Felhívta a figyelmet arra: sok, alternatív eszközt használó nincs tisztában azzal, hogy a nikotin akkor is káros és ugyanúgy függőséget okoz, ha nem a dohányfüsttel kerül az emberi szervezetbe.

A dohányzók nemcsak saját egészségüket károsítják, hanem sok esetben családtagjaik egészségét is: a felmérés szerint a dohányzók 72 százaléka kisebb-nagyobb rendszerességgel dohányzik otthonában, sokan zárt térben, 29 százalékuk pedig az autójában is. A dohányzó a cigaretta füstjének csupán 15 százalékát szívja be, a többi a levegőbe kerül és mások is belélegzik, akik így passzív dohányzóvá válnak – olvasható a közleményben.

A megkérdezett dohányzók több mint negyede már próbálkozott a leszokással, önerőből vagy szakember segítségével.

Kitértek arra is, hogy a dohányzás jelentős szerepet játszhat a tüdőrák, a szívbetegségek, az agyérelzáródás, illetve az agyvérzés kialakulásában.

A "Ne gyújts rá!"-világnap jó alkalom arra, hogy a dohányzók ezen a napon kipróbálják, "milyen az élet cigaretta nélkül", és végiggondolják, tudják-e folytatni cigaretta nélkül, vagy kérnének-e támogatást vagy segítő gyógyszert a leszokáshoz – írták, megemlítve, hogy az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dohányzás-leszokást támogató központja napi 24 órában hívható a 06 80 44 20 44-as számon, ahol a dohányzók nemcsak tanácsot, hanem lelki támogatást, megerősítést is kaphatnak a teljes leszokáshoz.

(MTI)