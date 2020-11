"Orbán szerint semmi jele, hogy lassulna a járvány"

12 millió nyugati vakcinát kötött le a kormány, de folynak a tárgyalások, az oroszokkal, kínaiakkal és izraeliekkel is.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióbeszédét a kormányfő, aki ezúttal már a napi esetszámokat is bemondta – miután Kósa Lajos kora reggel véletlenül kiposztolta azokat a Facebookra.

Orbán Viktor megérkezik a november 20-ai kora reggeli operatív törzsi ülésre

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor

A hvg.hu cikke szerint Nagy Katalin rádiós műsorvezető az európai uniós csúccsal kezdte, és Angela Merkel német kancellárt idézve arról beszélt, hogy a lengyel és magyar vétó kormoly problémát jelent. Föltette azt a kérdést is, hogy ki fenyeget kit, mire Orbán Viktor rávágta a választ:

Soros György fenyegeti Magyarországot

- utalva ezzel Soros csütörtökön megjelent levelére, amelyben a magyar származású milliárdos arról írt, hogy a járvány második hullámát a Fidesz az ország kirablására és az ellenzék elnyomására használja fel.

Köszönjük szépen, hogy New Yorkból mit tanácsol, mire utasítja az Európai Uniót, de ez nem az ő dolga

- magyarázta Orbán, aki szerint ma a

világpolitika legkorruptabb embere Soros György, aki nagyon sok politikust fizet,

és akik Magyarországot és Lengyelországot is támadják, azok Soros emberei.

Orbán szerint az uniós tárgyalásokat folytatni kell és a végén meg fognak egyezni, majd ismét kitért Soros ellen és gátlástalan hazugságokat emlegetett, de felhozta a migráció kérdését is.

A múlt héten – amitől nem vagyok boldog – fölvettünk több mint több mint 2 és fél milliárd eurónyi hitelt, amiket fejlesztésekre fogunk költeni. Ennek a felét 10, a másik felét 30 évre vettük fel, ez azt bizonyítja, hogy Magyarország van olyan stabil, hogy forrásokhoz jusson még Nyugat-Európában is

- jelentette be a Kossuth Rádióban a miniszterelnök.

Lélegeztetőgépes ágyból még van kapacitás

A hvg.hu cikke szerint eztán Orbán rátért a járványhelyzet hazai vonatkozásaira is, bemondta a ma reggeli adatokat (4400 új fertőzött, 96 elhunyt, 604-en vannak lélegeztetőgépen). Utóbbival kapcsolatban elmondta, magas szám, de messze még a kapacitás vége, 1689 lélegesztetőkészülékkel felszerelt ágy van még szabadon. Arra is kitért, hogy rengeteg egyetemista kapcsolódott be a munkába, a mintavételezésben, tesztelésben segédkeznek, köszönetet is mondott nekik a kormányfő.

Jelenleg az összes óvoda 15 százaléka van zárva (444 óvodát jelent ez), 78 általános iskolát zártak be (ez a teljes szám 3 százaléka) és 525 általános iskolában tértek át részleges digitális oktatásra (vagyis ennyi iskolában vannak olyan osztályok, ahol minimum egy koronavírusos személyt találtak – a szerk.).

Azért kell az antigénes tesztelés, mert nagy a kormányon a nyomás

Orbán szerint a szociális intézményekben és az iskolákban azért van szükség antigén tesztekre, mert kérték, a gyorstesztek 90 százalékban mutatják ki a pozitív fertőzötteket, a negatív tesztek 50-60 százalékos biztonságúak. Felemás az eredményük, de nagy a kormányon a nyomás, az érintettek nagyobb biztonságban rézik magukat tőle, ha letesztelik őket, ezért kezdenek bele. A tömeges tesztelésbe 2000 egyetemista kapcsolódik be, felük sofőrként, felük adminisztrátorként, a legkisebb településekre is el fognak jutni.

Nemsokára lesz egy nagyarányú átoltás is, amit hasonló rendszerben kell kivitelezni, ezért ez egy próba is egyben a miniszterelnök szerint.

Messze még a vége

Orbán szerint ugyanakkor nem szabad reménykedni, mert semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása, vagy hogy túl lennénk már a nehezén. Attól, hogy most megállni látszik a fertőzés, a számok még megindulhatnak felfelé és lefelé is – tette hozzá.

A vakcina kapcsán a kormányfő elmondta, 12 millió vakcinát kötött le az ország, ez nagy valószínűséggel elég lesz, ezek nyugati vakcinák. Az oroszokkal, kínaiakkal, izraeliekkel azért tárgyal a kormány, mert életeket kell menteni, a lényeg, hogy az összes lehetőség nyitva legyen az ország előtt.

Orbán egy felmérést idézve még hozzátette, hogy a magyarok legnagyobb része, ha választhatna, akkor magyar vakcinát választana.