Meghalt 96, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4440 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

Pénteken nem a kormányzati koronavírus honlapon jelentették be a járvány hivatalos adatait: először Kósa Lajos szivárogtatta ki véletlenül a legfrissebb számokat az operatív törzs üléséről, majd Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli rádióinterjújában is ismertette azokat. Később pedig ugyanezek az adatok a hivatalos oldalon is megjelentek.

A kormányzati portálon azt írták: 165 901-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 3568-ra emelkedett, 38 074-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 124 259. Az aktív fertőzöttek 23 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti. 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 604-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 42 241-en vannak, a mintavételek száma 1 455 868-ra emelkedett.

Az operatív törzs jelenleg 404 óvodában és 78 általános iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 487 általános iskolai osztályban és 38 általános iskolában digitális tanrendet.

Forrás: 24.hu, MTI