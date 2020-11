Borbély Alexandra számára is rengeteg nehézséget okozott a jelenlegi vírushelyzet, mindamellett, hogy ő maga is átesett nemrégiben a fertőzésen, párjával, Nagy Ervinnel való közös esküvőjüket is el kellett halasztani a jelenlegi helyzet miatt.

Az egyik rendezvényen kaptam el, de hamar felépültem. Sajnos a határon túli családomat sem láthatom. Legutóbb hetekkel ezelőtt találkoztunk az udvaron. Az esküvőnket is a járvány miatt halasztottuk el idén

– mesélte a színésznő, akinek rettentően hiányoznak a rég nem látott rokonai. Alexandra számára az egyik legfontosabb dolog a család, azonban sajnos a járványhelyzet miatt idén nem ünnepelheti meg szeretteivel közösen a karácsonyt.

Kívülről visszafogottnak tűnök, de belül szenvedélyes vagyok. Mindketten felnézünk egymásra, de Ervin mellett nő is tudok lenni; ez jólesik, ezt láttam otthon is. Fontos, hogy a karrier és az önállóság mellett megőrizzem a női lágyságomat is

– mesélte a színésznő, aki szorgalmasan igyekszik megtanulni, hogyan és miként fejezhetné ki jobban mások felé a belső érzéseit.

Címlapkép: Facebook/Borbély Alexandra

(facebook.com/hotmagazin, blikk.hu)