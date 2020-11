Merkely Béla meggyógyult a koronavírus-fertőzésből

Visszatért a betegekhez.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mind én, mind pedig családom tagjai küzdelmesen, de sikeresen felépültünk az új típusú koronavírus fertőzésből, így a mai nappal visszatértem, s újra betegeket látok el!

- közölte Facebook-oldalán Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A főorvos múlt héten jelentette be, hogy elkapta a fertőzést, és komoly tünetei vannak.

Merkely a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt, a pozitívak aránya fokozatosan csökkenni kezdett, ezzel együtt a kórházba kerülök száma is, de így is még jelentős számú beteget kell ellátni. A korlátozásokat továbbra is komolyan kell venni, a higiénés szabályok betartása alapvető, de nem elégséges – idézi szavait a hvg.hu.

Merkely Béla arra is figyelmeztetett, hogy minden találkozásnál hordjunk maszkot, és a legjobb, ha mindenkit szuperterjesztőnek tartunk.

Meglátása szerint eddig 1,5 millió magyar eshetett át a fertőzésen, ami a nyájimmunitáshoz még kevés.

(hvg.hu)