Müller Cecília: lesznek még kiugró napi adatok a fertőzöttséget illetően

Jogszabályokkal könnyítik a gyógyszerekhez és a gyógyászati segédeszközökhöz jutást – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri rendeletének módosításával az orvosi segédeszközök kiváltásához szükséges vény a veszélyhelyzet után 30 napig, a háziorvos által szakorvosi javaslatra felírható gyógyszerek esetében a javaslat a veszélyhelyzet megszűnése után 90 napig érvényes marad.

A tisztifőorvos beszámolt arról, hogy szerdán 6360-nal nőtt az azonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 115 koronavírusos beteg akut vagy krónikus betegség miatt.

Hangsúlyozta, hogy a krónikus betegségek mellett

a dohányzás és a kóros elhízás is magasabb kockázatot jelent a fertőzöttek számára. A hagyományos és az e-cigaretta is károsítja a légutakat. A kilélegzett füsttel a levegőbe kerülő aeroszol cseppek miatt a passzív dohányzás is veszélyes lehet