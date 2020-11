Lassan egy hete vár egy gyógyult koronavírus-fertőzött, hogy elhagyhassa a házi karantént

Visszatérne a munkába egy koronavírust átvészelő debreceni fiatalember, mivel kitöltötte a karanténidőt és teljesen tünetmentes. Azonban még a karanténba vonulásról szóló határozatot sem kapta meg.

Egy hete nem éri el sem ő, sem a háziorvosa a Nemzeti Népegészségügyi Központot, így most kényszerkaranténban van egy debreceni férfi, aki még a karanténba vonulásról szóló határozatot sem kapta meg, nemhogy a felmentőt.

A történet három héttel ezelőtt kezdődött, mikor Szabó Bence először érzett a koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket. A háziorvosa azonnal ki is írta tesztelésre, majd néhány nap elteltével jöttek is tesztelők. Levették a PCR-mintát, majd távoztak – írja az ATV.hu

A férfi híradónak adott nyilatkozatából kiderül, hogy jelenleg se karanténhatározata, se felszabadító határozata nincs, illetve három napja naponta 40 alkalommal hívja az NNK-t, hátha kiderül, elhagyhatja-e már a karantént. November 23. óta próbálkozik, de nem kapott semmi választ.

Szabó Bence most nem tehet mást, csak hívhatja a háziorvosát, aki szerinte szintén falakba ütközik majd. Esetleg előbb-utóbb megérkezik valamelyik határozat. A legaggasztóbb a történetben, hogy ha elhagyná a karantént, komoly büntetést kaphatna.

„A legújabb eljárásrend szerint – ami néhány nappal ezelőtt érkezett hozzánk – ez a szóbeli tájékoztatás is teljesértékű, tehát azt is elrendelésnek kell tekinteni, és ezt is fel kell szabadítani, ha és amennyiben a tünetes beteg vagy csak egyszerűen fertőzött beteg már tünetmentes minimum három napja és minimum 10 nap eltelt a tünetek kezdetétől” – nyilatkozta Bélteki Béla háziorvos.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(atv.hu)