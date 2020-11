Európát Soros gázkamrájának nevezte Demeter Szilárd, eddig Vámos Miklóstól kapta a legkeményebb reakciót

Sorra küldik el a fenébe Demeter Szilárdot a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjét az Origón megjelent véleménycikke miatt.



Fotó: MTI/Illyés Tibor

Demeter a kormánybarát portálon így fogalmazott:

Vámos Miklós író Facebook-oldalán reagált Demeter kirohanására, ezt üzente neki:

Kérem szépen, én megpróbáltam némi megértéssel szemlélni D SZ ámokfutását. Nem szóltam, amikor úgy döntött, álmából felébresztve is jobb novellát ír, mint az őt kritizáló szerzők (én még nem tartoztam közébük), cigaretta és kávé nélkül. Rendben, a kóros önbizalom nem bűncselekmény.

Majd Demeter mondatait idézve keményebb hangnemre vált:

Bárkinek megmutatom a BTK-ban a vonatkozó paragrafusokat. Most pedig üzenem neki, hogy ha elment az esze, hagyja ott felelős állását, takarodjon melegebb égtájakra, próbálja megtalálni, addig is fogja be