Orbán beleszállt Manfred Weberbe: "balfácánnak néztek bennünket"

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken válaszolt Manfred Webernek, úgy fogalmazva az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetőjéhez intézett reagálásában: "a helyzet világos, kedves Manfred. Ti meg akarjátok változtatni a jelenlegi jogi helyzetet, hogy olyan eszközt hozzatok létre, amelyet azonnal Magyarország és Lengyelország ellen fordíthattok".



Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A válaszban a kormányfő azt írta: az európai fősodratú média kirekeszti, mellőzi és letiltja azokat a gondolatokat, amelyek nem illenek az általuk nap mint nap sulykolt világképbe.

"Ezt is el fogják hallgatni. Nekünk, közép-európaiaknak ez nem ismeretlen. Erre találtuk ki a szamizdatot. Írj, nyomtass, olvass, terjessz! Szam izdat, vagyis magunktól magunknak"

- fejtette ki Orbán Viktor.

Elsőként arra emlékeztetett, hogy Manfred Weber azt állította csütörtökön a Németországba akkreditált tudósítóknak: nem Magyarország és Lengyelország ellen hozzák létre a hírhedt jogállamisági mechanizmust, és hogy a cél a jogállamisági kérdések depolitizálása, kivonása a pártpolitikai vitákból.

"Az igazság azonban ennek éppen az ellenkezője" – jelentette ki a miniszterelnök, jelezve, hogy ezt több európai politikusi nyilatkozat is alátámasztja.

Az Európai Bizottság tagjai közül idézte Vera Jourovát, aki szerint "Orbán beteg demokráciát épít"; Didier Reynders-t, aki szerint

"néhány tagállamban jogállamisági válság van, különösen Magyarországon és Lengyelországban"; Frans Timmermanst, aki úgy fogalmazott, "a szabad sajtó szinte nem létezik Magyarországon"; valamint Helena Dallit, aki azt mondta: "ez a mechanizmus a módja annak, hogy a tagállamokat betereljük a sorba".

Az Európai Parlament alelnökének, Katarina Barley-nak a szavait is felelevenítette, miszerint "Magyarországot és Lengyelországot ki kell éheztetni"; a liberális politikustól, Guy Verhofstadttól pedig azt a kijelentést idézte, hogy "nem kell bizonyítani, hogy Magyarország és Lengyelország működése összhangban áll-e a most felállítandó szisztémával. Ez már bizonyítva van. Most azonnal működésbe kell hozni".

Orbán Viktor emlékeztetett Heiko Maas német külügyminiszter nyilatkozatára is, amelyben úgy fogalmazott: "most lesz végre egy eszközünk, amely nagyon fájdalmas lesz Magyarország és Lengyelország számára".

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter pedig arról beszélt – idézte a kormányfő –, "semlegesíteni kell ezt a rákos daganatot. Magyarország ugyanolyan diktatúra, mint Belarusz".

A miniszterelnök ezek alapján azt írta Manfred Webernek:

"ti meg akarjátok változtatni a jelenlegi jogi helyzetet, hogy olyan eszközt hozzatok létre, amelyet azonnal Magyarország és Lengyelország ellen fordíthattok".

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és felelős nemzeti kormánypolitikusok nyilatkozatainak fényében "ezt többé nem tudjátok letagadni" – tette hozzá.

"És azt várjátok, hogy mi, magyarok elfogadjuk ezt"

- jegyezte meg.

A frakcióvezetőnek szóló válaszát Orbán Viktor azzal zárta: a németek sok mindent kértek már a magyaroktól a történelem során, de "ti vagytok az elsők, akik balfácánnak is néztek bennünket. Nem vagyunk azok".

(MTI)