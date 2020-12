Belpolitikai botrányhoz vezetett Romániában, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter rögzített telefonos üzenetben kampányol az RMDSZ mellett a vasárnapi választáson – írja a hvg.hu.

Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű üzenetét számos román választó is megkapta, sokan felháborodtak. A román politikusok is tiltakoznak, szerintük a budapesti kormány nem tartja tiszteletben Románia szuverenitását – számolt be vasárnap a HVG.

Nem azért jöttem Erdélybe, hogy beavatkozzam a román belpolitikába, Magyarország is kényes arra, hogy ilyesmi ne történjen meg

– nyilatkozta a vasárnapi romániai parlamenti választás előtt négy nappal a Marosvásárhelyre látogató külügyminiszter.

Mégis sokan beavatkozásként értelmezték Szijjártó tevékenységét. Az RMDSZ mellett azóta kampányol Fidesz, hogy a Kelemen Hunor vezette érdekképviselet szövetséget kötött a magyar kormánypárttal. Ugyanis a magyar miniszter a magyar érdekvédelmi szervezet telefonos kampányának volt a hangja.

Remélem jó egészségben vannak, bizony nehéz idők ezek és az erdélyi magyarság nagyon kemény és komoly feladat előtt áll

– mondta üzenetében Szijjártó az RMDSZ szimpatizánsainak.

A miniszter arra buzdította az erdélyi magyarokat, hogy menjenek szavazni, mert „a magyar kormány segítsége sokkal többet ér, ha a magyaroknak erős képviselete lesz Bukarestben”.

A magyar nyelvű kampányüzenet azonban nemcsak a magyar választókhoz jutott el, hanem „olyan románokhoz is, akik szerepeltek ugyan az RMDSZ adatbázisában, de egy szót sem tudnak magyarul” – írja a hvg.hu.

A román választók a közösségi médiában megjelenő posztokban azt kérdezték, miért zaklatja őket a magyar külügyminiszter és miért szól bele a romániai választásokba.

Szijjártó üzenetét negatívan kommentálta a korábbi miniszterelnök, Victor Ponta is.

Victor Ponta a Facebookon osztotta meg Szijjártó hangüzenetét, és azt írta:

Figyelem! Figyelem! Ha ön román állampolgár, és valahol Erdélyben él, várhatóan magyar nyelvű kampányüzenetet fog kapni – anélkül, hogy igényt tartana erre

Ponta össze is foglalta a hangüzenet tartalmát románul, majd hozzátette:

Nem értettem pontosan, mit akar, hogy az RMDSZ-nek vagy Szijjártónak legyen erős képviselete a bukaresti parlamentben

Ponta szerint azzal semmi baj nincs, ha valaki, aki indul a választáson, választási üzenetekkel bombázza a szavazókat, az viszont nem biztos – írta – hogy ez egy másik állam külügyminiszterétől is legális lépés. Ponta azt is hozzátette, hogy ha még mindig ő lenne a miniszterelnök, azonnal leállíttatná ezt a kampányt. Most annyit tehet, hogy a román kormány külügyminiszteréhez fordul.

„Tiszteljenek bennünket Romániában – ezt akarom és ezért harcolok. Mert most nem tisztelnek bennünket” – írta az egykori miniszterelnök. A kampányhajrában közzétett, magyar nyelvű Szijjártó-üzenet alatt nacionalista hozzászólások követték egymást.

Ki a magyarokkal Romániából!

„Menjünk el minél többen, hogy ne jusson be az RMDSZ a parlamentbe” – háborogtak Victor Ponta hozzászólói.

Forrás: HVG, 444, 24.hu

Címlapkép: MTI/Kiss Gábor