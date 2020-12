"Megvédtük a magyarok pénzét" – ünnepel a kormány

Úgy vélik, sikerült elérni, hogy továbbra is jöjjön az EU-s pénz, és ne kelljen migránsokat befogadni.

Győzelmet arattunk, sikert értünk el, mert harcoltunk a nemzeti érdekért – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban.

A tárcavezető közölte: most érkezett meg Chisinau-ból, és leszálláskor kapta a hírt, hogy

"mégsem lehet politikai vagy ideológiai feltételekhez kötni a Magyarországnak járó európai uniós források lehívását".

Úgy vélte, ha nem harcoltak volna, akkor csütörtökön olyan döntés született volna Brüsszelben, hogy

"illegális bevándorlókat kellene befogadnunk", és ha nem tennék, nem járnának az uniós források.

Kiemelte: ezt megelőzték, és ennek a tanulsága az, hogy még a lehető legnehezebb körülmények közepette is, a legnagyobb nyomás dacára is ki kell állni a nemzeti érdekekért. "Ezt tettük, győztünk, és ezt fogjuk tenni a jövőben is" – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Deutsch Tamás: győzött Magyarország!

Magyarország győzött, ugyanis olyan egyetértést ért el, amely szerint a járvány idején nem lehet feltételekhez kötni az uniós támogatásokat – jelentette ki Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az MTI-nek telefonon nyilatkozva szerdán.

"Nagy siker, hogy megvédtük a magyarok pénzét és megakadályoztuk, hogy a brüsszeli bürokraták a bevándorlók kötelező befogadásával megzsarolhassák Magyarországot"

- fogalmazott a képviselő. Kiemelte, az elért egyetértéssel azt is bebizonyította Magyarország, a magyar és lengyel együttműködés, hogy Brüsszelben is ki kell, sőt, sikeresen ki lehet állni a nemzeti érdekekért. A megoldásnak köszönhetően olyan helyzet áll elő, hogy Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét egyetlen egy tagállammal szemben sem, nem veheti el a magyaroknak járó pénzt, és nem kényszerítheti rá akaratát Magyarországra azért cserébe, hogy a neki járó uniós forrásokhoz hozzáférhessen – tette hozzá Deutsch Tamás. "Még egy ilyen nehéz helyzetben is lehet sikert elérni, érdemes kiállni a hazánkért" – fogalmazott. Kifejtette: győzött Magyarország, győzött a lengyel-magyar-szövetség, és győzött Európa. Ugyanis az Európai Unió azon működési rendje győzedelmeskedett, amely szerint mind a huszonhét ország, mind a huszonhét nemzet egyetértésére szükség van a legfontosabb kérdésekben meghozni kívánt közös döntésekhez – tette hozzá. "Győzelmes nap ez a magyaroknak, és szomorú nap a károgóknak" – zárta nyilatkozatát Deutsch Tamás.

Varga Judit: Magyarország ismét győzött, minden helyzetben megéri kiállni a magyar érdekekért

Magyarország győzött, ismét bebizonyosodott, hogy mindig, minden helyzetben megéri kiállni a magyar érdekekért – írta az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán szerda este.

"Érdemes volt harcolnunk azért, hogy a világjárvány idején ne kössék ideológiai elvárásokhoz a pénzügyi támogatásokat"

- fogalmazott Varga Judit. Kiemelte: a megállapodás tiszteletben tartja az uniós szerződéseket, a nemzeti identitásunkat és védelmet nyújt a politikai zsarolással szemben. "Mi mindig, minden alkalommal harcolni fogunk Magyarországért. Győztünk! Győzött a lengyel-magyar barátság!" – írta az igazságügyi miniszter.

(MTI)