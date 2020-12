Mi jellemző egy nagylelkű partnerre? Itt nem a pénzról van szó

Mitől lesz valaki ideális partner? A kérdés, amely nemcsak a laikusokat, de a szakembereket is hosszú évtizedek óta foglalkoztatja. Van valami, amiből biztosan sokat talál, aki a boldog párkapcsolatok mélyére ás – ez pedig a nagylelkűség.

Fotó: Unsplash

Legyen szó elfogadásról, kompromisszumkészségről vagy megbízhatóságról, ezek mindegyikében közös, hogy csak akkor működnek, ha a személyből nem hiányzik a jószívűség. Azt is mondhatnánk, az illető nagylelkű – nem elsősorban anyagi, hanem pszichés értelemben, ahogy maga a kifejezés is sugallja. Karen Nimmo klinikai szakpszichológus szerint már rögtön a párkapcsolat legelején meglátszik – hiába igyekszik még mindenki a jobbik arcát mutatni –, hogy ki mennyire gáláns. A Mediumon megjelent cikkében össze is gyűjtötte azokat a jeleket, amelyeket érdemes megfigyelned, hogy tisztább képet kaphass a másikról és saját magadról.

1. Nagylelkű az idejével

Ezt eleinte nem mindig könnyű kiszúrni, hiszen a párok kezdetben általában sok időt töltenek egymással. Éppen ezért, ha biztosra akarsz menni, nézd meg, hogy más embereknek mennyi időt biztosít a világában: például a barátainak, az idősödő anyukájának, a tanítványainak, a kollégáinak. Ne csak a mennyiséget vedd észre, hanem azt is, hogy ez alatt az idő alatt mennyire van jelen, mennyire lehet hozzá kapcsolódni, mennyi energiát tesz az együttlétbe. Ez előrevetítheti azt is, hogy a többi fontos kötődéséhez hasonlóan téged is fog-e priorizálni a kapcsolatotok későbbi szakaszaiban. A jószívű partner mindig biztosít számodra helyet az életében, és a legjobb energiáit tartogatja neked. Nem csak a munkája, a hobbijai és a haverjai után kerít rád sort, amikor már totál fáradt és semmihez sincs ereje.

2. Nagylelkű a támogatásával

Bármilyen nehézséged van, tudod, hogy számíthatsz rá. Mindig teret és időt teremt ahhoz, hogy meghallgasson téged, odafigyeljen rád, segítsen kielemezni egy-egy helyzetet, vagy olyan visszajelzést adjon, amelyből építkezni tudsz.

3. Nagylelkű a köztetek lévő különbségekkel (azaz elfogadó)

Nimmo visszaemlékszik az egyik kollégájára, aki sokat szenvedett azért, mert azt szerette volna, ha az élettársa jobban hasonlít hozzá: pörgősebb, kíváncsibb, nyitottabb, társaságkedvelőbb. Nyomást helyezett a partnerére, amitől az még görcsösebbé vált, így lassan-lassan megromlott a kapcsolatuk. Pedig az élettárs is klassz ember volt, csak máshogy. A tanulság az, hogy vagy érdemes olyan partnert választani, akivel eleve jobban hasonlítotok a számotokra fontos tulajdonságokban, vagy megtanulni hatékonyabban kezelni a különbözőségeiteket. Hiszen ezek mindig lesznek: ha nem tudod élvezni, vagy legalább elfogadni őket, akkor meg vannak számlálva a napjaitok.

4. Nagylelkű az energiáival

Nem mindig csak mackónadrágban látod nasival az ölében egy film előtt. Persze teljesen oké, ha időnként ezt csináljátok. De az is lényeges, hogy akkor is hajlandó legyen igazságosan megosztani a terheket – a házimunkát, az állatok és gyerekek körüli teendőket, az ügyintézést, az érzelmi munkát –, ha nem is feltétlenül ebben szocializálódott, nem ezt látta otthon a saját családjában. A terhek egyenlőtlen megoszlása az egyik leggyakoribb konfliktusforrás a párok között, főként azért, mert a nőkre a legtöbb kapcsolatban máig nagyobb nyomás nehezedik. Figyeljetek oda arra, hogy igazságos egyensúlyokat hozzatok létre.

5. Nagylelkű a bizalmával

Nincs annál felszabadítóbb érzés, mint amikor valaki megbízik benned. Teljesen megérti, hogy időnként más dolgok kötik le a figyelmedet, elutazol vagy eltávolodsz. Tudja, hogy úgyis visszatérsz hozzá, hiszen egymás hátországai vagytok. A tűz azért nem alszik ki köztetek, mert a kapcsolat kap elég levegőt.

6. Nagylelkű másokkal

Ez nem azt jelenti, hogy téged hanyagol, hanem azt, hogy általában véve is tisztelettel bánik az emberekkel, tud együttérző, szolidáris lenni. Azoknak a sorsa is érdekli, akik nála kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb helyzetben vannak. Időt, energiát, tudást, pénzt áldoz arra, hogy ezeknek az embereknek segítsen. Reflektív tud lenni a saját helyzetére vonatkozóan, és átlátja, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint ő.

7. Nagylelkű az álmaiddal kapcsolatban

Nem éli meg versenyhelyzetnek, ha ambícióid vannak, ha sikeres akarsz lenni a munkádban. Akkor is bátorítja az érdeklődésedet, ha ő maga nem is feltétlenül osztja. Az ő céljai mellett mindig jut hely a te fejlődésednek, terveidnek, álmaidnak is. Nem kicsinyíti le az elképzeléseidet, nem plántál beléd önbizalomhiányt, nem gördít eléd akadályokat. Támogat abban, hogy elérd mindazt, amitől boldog, elégedett lehetsz, mert tudja, hogy párként csak akkor tudtok hosszú távon együtt növekedni, ha külön-külön is lehetőségetek van erre.

Dívány