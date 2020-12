Folytatódik a pocsék, nyirkos idő

A következő napok időjárását a fölénk érkező, majd felettünk is maradó enyhe levegő határozza meg. Emiatt komolyabb változás a hét végéig nem várható időjárásunkban, folytatódik az ilyenkor szokásosnál valamivel enyhébb idő sok felhővel, kevés napsütéssel. A nyirkos időben szitálás, ónos szitálás is lehet, sőt időnként (kisebb) esőre is számíthatunk.

Többnyire erősen felhős vagy borult, párás időre számíthatunk, inkább csak kisebb körzetekben süthet ki a nap – olvasható a meteorológiai szolgálat honlapján.

Szitálás továbbra is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 2 és 6 fok között várható, a napos tájakon viszont magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére 0 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com