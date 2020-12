Ez volt idén Gyurcsány Ferenc utolsó felszólalása a parlamentben – Alaposan meglepett vele mindenkit

Karácsonyi üzenetet küldött.

Karácsonyra – mármint az ünnepre – tekintettel a szeretet hangján szólt és ez a stílus az Országgyűlésben mostanában meglehetősen ritka vendég.

Gyurcsány Ferenc a furcsa, barátkozós, érzelmes beszédében ugyanis arról kezdett beszélni, hogy jön a karácsony, és bár nem a vitákat akarja feloldani közte és a kormánypártiak között, de talán változtatni kellene a párbeszéd stílusán. Gyurcsány szerint ugyanis néha indokolatlanul bántják meg egymást emberi mivoltukban a politikusok, mert bár neki magának, Gyurcsány Ferencnek is sok vitája van a kormánypártiakkal, de nem magánemberként, hanem politikusként. Már csak azért sincsenek ilyen jellegű vitái az ellenoldal képviselőivel, mert nem tudja, milyenek is ők magánemberként. A kormánypártiaknak és az ellenzékieknek is lámpással kell keresniük a másik oldalról olyan embert, akivel magánemberként beszélgetni tud.

Forrás: Blikk

Kép: MTI/Kovács Tamás