A Jobbik és a Momentum is nekiment a kormánymédia által zsidózással vádolt Baranyi Krisztinának

Fotó: Facebook/Baranyi Krisztina

A kormány szócsöveként funkcionáló TV2 tett közzé egy 17 másodperces hangfelvételt, amelyen a ferencvárosi polgármester ezt mondja:

„Nem adjuk el a telket, nem lesz belőle semennyi bevételünk, viszont a rohadt szemét zsidó befektető, az nem építhet 1200 négyzetméterrel többet. Ugye?”.

Kijelentését Baranyi Krisztina a 24.hu-nak azzal magyarázta, hogy egy olyan telekről folyt a vita egy testületi ülésen, amit egy jogszabály miatt csak a telekszomszéd vásárolhat meg. A férfi tisztességes árat is kínált a területért, a minimálárnál még többet is ajánlott, de több ferencvárosi képviselőnek is kétségei támadtak az eladással kapcsoltban.

Nem volt semmi indok arra, hogy ezt a területet ne adjuk el annak az egyetlen vevőnek, aki megveheti. Amikor pedig már minden érvem elfogyott, akkor indulatosan valóban ezt mondtam. Arra utaltam provokatívan, hogy talán nem az a baj, hogy egy amerikai zsidó szeretné megvásárolni a területet?

Később Facebook oldalán még hozzátette:

nem zsidózom le a történetben szereplő vállalkozót, hanem éppen, hogy én vontam kérdőre vitapartnereimet esetleges antiszemitizmusuk miatt.

Baranyi azt is kilátásba helyezte, hogy beperli a "hazugságokat terjesztő sajtótermékeket".

A Magyar Hang azt írja, a Momentum és a Jobbik helyi képviselőit tömörítő Új Pólus frakció határozottan visszautasítja Baranyi Krisztina polgármester kijelentéseit. A momentumos Jancsó Andrea (aki a 2019-es előválasztáson alulmaradt Baranyival szemben) így fogalmazott:

Baranyi Krisztina polgármester antiszemita kijelentéseit sem akkor, sem most nem tudjuk elfogadni - közölte, hozzátéve, hogy értékközösséget továbbra sem tudnak vállalni azokkal a politikusokkal, akik akár nyilvánosság előtt, akár attól elrejtve más személyek nemi, faji identitására, etnikai vagy vallási hovatartozására tesznek becsmérlő kijelentéseket.

Arra hivatkozott, hogy ők semmilyen antiszemita kijelentést nem tettek az ominózus egyeztetésen, de azt elismerte, hogy jelen piaci körülmények között kevésnek tartják a befektető által ajánlott árat.

Jancsó szerint Baranyi

saját szavainak súlyát sokadjára képtelen felmérni, és képtelen felelősséget vállalni nem csak az egy személyben meghozott döntéseiért, hanem a gyenge pillanataiban kimondott szavaiért sem.

Úgy vélte, az elmúlt hónapok során is több jelét adta annak, hogy nem tudja megfelelően kezelni a hatalmi pozícióval járó és a közös városvezetésben rejlő lehetőségeket.

Egyúttal megkérte a polgármestert, hogy kérjen bocsánatot nyilvánosan a hangfelvételen hallható kijelentéseiért, és Ferencváros képviselő-testületének tagjaira történő felelősséghárításáért.