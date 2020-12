Felmérés: sokan elpártoltak a Fidesztől

Egy 600 fős mintavétel alapján azt állapította meg a Medián, hogy a Szájer-botrány kirobbanását követően néhány nappal már két százalékponttal többen voksoltak volna az ellenzék közös listájára, mint a Fideszre.



A hvg.hu által részletezettt kutatás szerint

az ellenzék 2 százalékos erősödése mellett figyelemreméltő a Fidesz 6 százalékos gyengülése. Ezzel együtt 17-ről 24 százalékra nőtt a bizonytalanok aránya.

Megerősödött a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Kovács Gergelyék most először érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt. A párt szavazóinak viszont csak kisebb része voksolna a közös listára.

A kormány járványkezeléssel kapcsolatos teljesítményét is értékelhették a válaszadók, ebből az derült ki, hogy

a kormánypárti szavazók csaknem a négyötöde, az ellenzékieknek viszont alig egytizede elégedett azzal, amit a kormány ezen a téren tett és tesz.

Nemrégiben a Publicus Intézet is azt mérte, hogy ha most vasárnap lenne a választás, akkor az ellenzék megverhetné a Fidesz-KDNP-t, de csak akkor, ha közös listán indulna. Hasonló eredményre jutott a Závecz Research is.

