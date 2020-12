"Orbán: idén kiskarácsony lesz"

Szombaton várható újabb bejelentés a további gazdaságvédelmi akciókról.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor kormányfő, amelynek elején az uniós tárgyalásokról kérdezték a Kossuth Rádióban – olvasható a hvg.hu cikkében.

Orbán arról beszélt, hogy az Európai Parlament össze akarta kötni a költségvetési és pénzügyi kérdéseket politikai kérdésekkel, ezt azonban Magyarország nem fogadta el, viszont az EP "makacssága" magával rántja a költségvetést és az újjáépítési alapot.

A német elnökséggel ezt a szétválasztást kell letárgyalni, a lengyeleknek is köszönhető, hogy megszületett a megoldás – magyarázta a miniszterelnök.

Lehet, hogy egyedül is elvickéltünk volna idáig, de egy 40 milliós országgal könnyebben értünk célt.

Nagy sikernek tartja a megállapodást, bár visszafogottan ünnepel és beszél róla, mert nem akarja, hogy bárki úgy érezze, hogy rajtuk arattak győzelmet.

Orbán Nagy Katalin műsorvezető kérdésére elismételte, hogy az Európai Parlament át akarta venni az irányítást az európai Unió felett, az Európai Bizottság helyére törnek szerinte. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy nem Brüsszel az unió központja – az csak egy egyeztetési helyszín –, hanem a nemzeti fővárosok.

Orbán szerint az Európai Parlament mögött egy hálózat van, mégpedig Sorosék hálózata, amely folyamatos harcban van, onnan próbálják magukhoz ragaszkodni az irányítást a kormányfőktől. Fölemlegette, hogy az EP egy újabb migrációs paktumot tett le, nem adták fel az eredeti célokat, és arra is kitért, hogy Soros már többször is "megtámadta" Magyarországot. A miniszterelnök szerint Soros a "legkorruptabb ember", és arra is kitért, hogy hiába írt viszontválaszt egy Soros-cikkre, azt nem hozták le, így "szamizdatot" indított.

Szerinte vízválasztóhoz érkeztünk, Soros túlment egy határon, amit még vállrándítva tudomásul lehetne venni. Orbán szerint a magyar érdekeket hangsúlyozottabban kell védeni Sorossal és hálózatával szemben, most is sokat kell küzdeni a támadások visszaverésére.

Előkerült a genderkérdés is, Orbán szerint ezek olyan periférikus léthelyzet problémái, amelyek az emberek 99 százalékát nem érinti itthon. Szerinte az apa férfi, anya nő, ezen nincs mit beszélni, és bár minden emberi közösségben vannak olyanok, akik eltérnek a szokásotól, nem lehet a kivételt jelentők sajátosságaira nézve szabályozni a többiek életét.

Nem akarjuk elítélni, aki kivétel alá esik, nem kéne nyilvánosan minősítgetni őket, de senki sem követelheti, hogy az egy százalék sajátos életvitelére alapozzuk a többi 99 százalék életét

- magyarázta a miniszterelnök, aki toleranciaproblémát is emlegetett.

Járvány: nincsenek biztató hírei

Rátért a kormányfő a koronavírus-járványra is, amely kapcsán elmondta, hogy szombaton lesz újabb bejelentés, hogy milyen további gazdaságmentő akciókat indítanak, ezen még dolgozik ma.

A műsorvezető fölvetésére – miszerint a napokban mintha megfeleződött volna az új fertőzöttek száma, a kórházakban 7500 főt kezelnek nagyjából, vagyis elérte-e már az ország a járvány plató-szakaszát és lesz-e lemenetel – arra Orbán úgy válaszolt, hogy a számok nem romlanak, de ez nem nagy vigasz, nincsenek "fölszabadító erejű jó hírei".

Orbán úgy vélekedett, hogy itthon jól felkészült a rendeszer, az egészségügy bírni fogja, de az orvosok és ápolók irdatlan nagy munkát végeztek és fáradtak, ami könnyen átcsaphat fásultságba.

A kormányfő szerint nyugatról nem várható javulás, ezért fenn kell tartani a határőrizetet, az emberek ne tervezzenek síelést. A vakcina jelenti a végső megoldást, december 27-28-án lehetnek az első oltások, 35 ezer emberre elegendő vakcina érkezik.

Első helyen a Dél-pesti Centrumkórházban oltanak, utána a megyei kórházak dolgozóit. Az oltás ingyenes és önkéntes alapú lesz, de a miniszterelnök mindenkit arra kér, hogy oltassa be magát. A regisztráció fut fölfelé, később további mennyiségben érkeznek vakcinák, az elején a korlátozott mennyiség miatt kijelölt csoportokat oltanak be, aztán majd a regisztráció szerint fognak haladni. Az oltási terv már készen áll az általános, 1-2 nap alatt lefolytatható országos átoltásra.

A műsorvezető kérdésére – hogy mi lesz karácsonykor és újévkor – Orbán úgy felel, hogy

idén kis karácsony lesz.

Szerinte a 25-26-ai rokonlátogatásról idén le kell mondani, azzal csak árthatunk azoknak, akiket szeretünk. Talán húsvétkor, vagy a következő karácsonykor meg lehet ülni a nagyobb családi ünnepet – tette hozzá. A szentestéről a hétfői kormányülésen fognak dönteni.

Szilveszterkor marad a korlátozás, a jelenlegi kérdés az, hogy 24-én beleférhet-e egy kisebb lazítás, a kormányfő ennek örülni tudna. Azt is szeretné elérni, ha a szakemberek megtámogatnák azzal, hogy a 14 éven aluli gyeremeket ne számolják bele a a 10 fős családi összejövetelbe.