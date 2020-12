Orbán Viktor, mint advent minden vasárnapján, most is meggyújtotta az adventi koszorúján a gyertyákat, és erről egy videó is kikerült a miniszterelnök Facebook-oldalára.

A miniszterelnök ezzel a mostani videójával kívánt mindenkinek áldott és békés karácsonyt. A 444.hu szúrta ki, hogy a negyedik gyertya meggyújtása első pillanataiban, mikor a kanóchoz tartja a gyufát, még nincs nyakkendő a miniszterelnökön. Mikor azonban a gyertya meggyullad, és Orbán Viktor elveszi a gyufát, akkor már nyakkendőben van a kormányfő. Nyilván több ütemben készült a videó, csak a készítői megfeledkeztek a nyakkendőről.

Forrás: 444, Blikk