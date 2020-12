Karácsonykor kitavaszodik, aztán jön a tél

Az előrejelzésekből már látszik, hogy a következő napokban kilábalunk a párás, ködös, felhős, szürke időből.

Hétfőn még a Kárpát-medencét megülő hidegpárna alakítja időjárásunkat, utána viszont felülünk a hullámvasútra, ami előbb a tavaszba, majd a télbe röpít bennünket – olvasható a meteorológiai szolgálat honlapján.

Folytatódik a borongós, szürke idő, kezdetben a Viharsarokban viszont akár a nap is kisüthet átmenetileg. Napközben a Kőszegi-hegység kilóghat a rétegfelhőzetből. Hegyvidéki tájaink zöme azonban továbbra is felhőbe burkolózik, ott zúzmarás ködre kell számítani. Helyenként szitálás, a déli megyékben délelőtt néhol gyenge intenzitású eső is lehet. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Késő este 1, 4 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

