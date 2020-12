Müller Cecília: csak egészségesen, tünetmentesen menjünk vendégségbe

Óriási lépésnek nevezte a pandémia kezelésében a koronavírus elleni első vakcina engedélyezését az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília jelezte: az Európai Gyógyszerügynökség hétfőn Európára, így Magyarországra is kiadta az első oltóanyagra vonatkozó engedélyt. Közölte, az első vakcinaszállítmány a két ünnep között érkezik Magyarországra, ebből várhatóan december 27-étől ötezer egészségügyi dolgozó oltására lesz lehetőség.

Az egyéni védelem a második oltás beadását követő hetedik napon válik teljessé, népegészségügyi szempontból jó eredmény, azaz a pandémia megfékezése a társadalom több mint 60 százalékának beoltásával érhető el – fogalmazott.

A tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy mivel egyszerre 4-5 millió embert egyszerre nem, csak fokozatosan lehet védetté tenni, ezért továbbra is be kell tartani a higiéniai szabályokat

és "az ünnepeket is kellő mértékletességgel, a találkozások minimalizálásával kell eltöltenünk".

Müller Cecília kifejtette: a koronavírus elleni védőoltás érkezésekor vagy már azt megelőzően megérkezik Magyarországra az alkalmazási előírás, ami alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az oltásra jelentkezők. Az első oltás beadása után három héttel következik a második adagé, majd ezután egy héttel alakul ki a koronavírus elleni védettség.

Az olthatóság elbírálása – akárcsak más vakcinák esetében – az oltóorvos feladata, neki kell mérlegelnie az esetleges egyéni kockázatokat. A jelenlegi ismeretek szerint alig van ilyen, ezek közé tartozik, hogy ha valaki az oltóanyag bármely alkotórészére allergiás, az nem kaphatja meg a védőoltást – jelezte.

Az egészségügyben dolgozók – ide tartoznak a műszaki személyzet munkatársai és a takarítók is – oltását várhatóan december 27-én kezdik meg. Már több mint 300 ezren regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon is, illetve nagyon sokan küldték vissza postán a regisztrációs lapot, de továbbra is várják a jelentkezéseket, hogy minél nagyobb létszámra lehessen megtervezni a védőoltások beadását – hangsúlyozta Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos kedvezőnek nevezte, hogy Magyarországon csökken az új koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 1238 új beteget regisztráltak.

Az utóbbi egy-két hét adatai alapján tehát a járvány tetőzött Magyarországon, a fertőzöttek számának csökkenése pedig folyamatos, de a halálos áldozatok száma az elmúlt napon is 180 volt, az egészségügyi rendszer pedig továbbra is magasan terhelt. A kórházban ápoltak száma még nem csökkent hétezer alá, és jelenleg is 522 beteg van lélegeztetőgépen.

Müller Cecília arra figyelmeztetett, hogy számos országban ismét gyorsult a járvány terjedése, ezért Magyarországon is a találkozások minimalizálásával kell ünnepelni a szeretteink, rokonaink, ismerőseink védelme érdekében.

Csak egészségesen, tünetmentesen "látogassunk meg" bárkit is!

- emelte ki.

Az egészségügyi szakember beszámolt arról, hogy a szakosított szociális intézmények számára – az eddig már több helyen megvalósított megoldásokat is figyelembe véve – kidolgoztak egy ajánlást, hogy miként lehet biztosítani a biztonságos találkozás lehetőségét amellett, hogy változatlanul érvényben van a látogatási és kijárási tilalom. Több lehetőséget is kidolgoztak arra, hogy plexifallal, külön konténer vagy fűthető sátor felállításával miként oldható meg a családtagok közötti találkozás, ezekből minden intézmény a saját lehetőségeinek megfelelően válogathat.

Ha az ünnepek idejére valaki hosszabb időre is távozik az intézményből, a visszatérésekor ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mintha újként érkezne. Szükséges tehát tíz napon belül két negatív PCR-teszt ahhoz, hogy visszamehessen valaki az adott intézménybe – közölte Müller Cecília.

(MTI)