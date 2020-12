Vásárlók tömege zúdult az üzletekbe az elmúlt napokban, így a járvány és a válság ellenére arra is van esély, hogy az ünnepek előtti költekezés eléri a tavalyi szintet – írta a szerdai Magyar Nemzet.

Megrohamozták az üzleteket a vásárlók az elmúlt három napban, miután a kormányfő bejelentette, hogy szentestére felfüggesztik a 20 órától érvényes kijárási korlátozást. Egyébként is úgy érzékelik a kereskedők országszerte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az ünnep előtti utolsó napokban érkeznek a legtöbben a friss alapanyagokért, élelmiszerekért – jelezték a lapnak iparági szereplők.

Az aranyhétvége is erős volt, de hétfőn, kedden igazi rohamot tapasztaltak a legnagyobb üzletekben, főleg a bevásárlóközpontokban és az áruházláncoknál, ahol látványosan meglódult a forgalom, így volt ez a korábbi években is közvetlenül szenteste előtt. A 24-i könnyítés hatása is megfigyelhető: ösztönzi a költekezést, mivel szenteste több idő marad az ünneplésre, többet eszünk, többet ajándékozunk. Tömegesen fogynak az élelmiszerek és napi fogyasztási cikkek, és ugyan még nem lehet összesíteni, de esélyes, hogy az ünnepek előtti kiadások elérhetik a tavalyi szintet