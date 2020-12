Orbán Viktor a Facebook oldalára feltöltött tájékoztatásában elmondta, hogy a Belügyminisztérium már kifejlesztette az Európai Unió által is szorgalmazott Covid-útlevél első verzióját. Azt egyelőre nem részletezte a kormányfő, hogy milyen technológiai megoldással és szabályozással fogják bevezetni, például hogy mely szolgáltatások igénybevételének feltétele lenne az oltásigazolás.

– mondta Orbán Viktor szerdán a Facebookon posztolt videójában, hozzátéve, hogy „a csata utolsó fázisában vagyunk.”

A tömeges oltás időpontját még nem tudják, és hogy milyen vakcinával az az EU által lefolytatott engedélyeztetési eljárásoktól, illetve a magyar hatóságok engedélyeztetési eljárásaitól függ – szögezte le a miniszterelnök. Mindenkivel tárgyalnak, nyugati, keleti, amerikai, európai, orosz, kínai és izraeli engedélyeztetésre váró vakcinákról is.

A tömeges oltás önkéntes és ingyenes lesz, és arra kér mindenkit, aki oltatni akar, regisztráljon.

Elmondta azt is, hogy tervezik az oltási digitális útlevél kiadását is azoknak, akik már átestek a fertőzésen, vagy beoltatták magukat és védetté váltak. A Belügyminisztérium fejlesztette ki ennek első verzióját, amit be is mutattak már az operatív törzs ülésén.