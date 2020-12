Ezt a négy dolgot gyakran hibának tartjuk – nem is tévedhetnénk nagyobbat!

Sokszor úgy véljük, hibáink negatívabbá teszik a megítélésünket, önbizalom-hiányossá válunk tőlük, pedig gyakran épp az apró tökéletlenségek miatt vagyunk egyediek és különlegesek. És talán nem is sejtetted, de ezek a „hibák" rendkívül vonzóak!

Fotó: Unsplash

Megrögzötten kitartasz a célod mellett

Vannak emberek, akik szinte megszállottá válnak egy-egy dolog iránt, olyannyira meg akarják valósítani, elérni azt. Van, hogy ez egy idő után már túl soknak érződik a viselkedésed, és te is tisztában vagy vele, mégsem tudod elengedni magad.

Például lehet, hogy nagyon szeretnél festő lenni, és tökéletes alkotásokat teremteni, ezért minden szabadidődet erre áldozod, szinte csak erről beszélsz, és amíg nem hibátlan a végeredmény, nem tudod elengedni az álmodat.

Talán nem gondoltad volna, de a tény, hogy valamit ennyire nagyon szeretnél, és ennyire kitartasz mellette, rendkívül vonzó mások szemében. Arra utal, hogy kitartó, erős karakter vagy, akit nem lehet eltántorítani attól, amit kitűz maga elé!

Túlságosan nyílt vagy

Néha megbánjuk, hogy túl őszinték vagyunk másokkal, és olyan titkokat is felfedünk előttük, amiket mások már privátnak tartanak. Hiszen van, hogy valaki visszaél ezekkel, csalódást okoz nekünk, és sebezhetőbbé tesz minket. Pedig egyáltalán nem negatívum az, hogy te ennyire nyílt szívű vagy, és megbízol az emberekben! Ugyanis épp azáltal, hogy ennyire közvetlenül és barátságosan viselkedsz, sokkal több kapcsolatot tudsz teremteni az átlagnál, és ezek a kapcsolatok erősebbek is.

Sose érezd magad rosszul azért, mert te nyíltan beszélsz az érzéseidről, múltadról, tapasztalataidról, hiszen ez a lelkednek is jót tesz!

Szükséged van támaszra

Jó dolog, ha saját magad legjobb barátja vagy, és független, erős jellemed van. De azzal sincs baj, ha a nehéz időszakokban szükséged van támaszra; valakire, aki erőt ad neked, meghallgat, és segítőkezet nyújt!

Valamiért ma sokak szemében gyengeségnek számít az, ha nem tudunk valamit egyedül végigcsinálni, pedig sokszor segítséget kérni még nehezebb, mint csöndben maradni. A tény, hogy képes vagy bizalmat szavazni másoknak, és felfedni az érzéseidet, csodálatos dolog, és az embereket jó érzéssel tölti el az, ha hozzájuk fordulsz ilyen helyzetekben.

Ez nem gyengeség, hanem rendkívül szép tulajdonság!

Lassú vagy

Manapság mindenki siet, rohan, és egy állásinterjún is az számít pozitívumnak, ha gyors vagy. Gyorsan tanulsz, gyorsan végzed a munkád, gyorsan alkalmazkodsz… Ezért ha te egy kicsit lassabb vagy, mint a többség, sokszor hallhattad már, hogy ez negatívum.

Amikor lassan készülsz össze indulás előtt, óvatosabban végzed a munkád, vagy akár a kapcsolatodban is próbálsz lassan előre haladni, az emberek kritizálhatnak. Pedig valójában ez is egyike a legvonzóbb tulajdonságaidnak! Hiszen te azon kevesek közé tartozol, akik a minőséget részesítik előnyben a mennyiséggel szemben, és kiélvezed az élet apróbb dolgait is.

Nincs azzal baj, ha ezt nem a többség tempójában teszed, hiszen nem véletlenül tartja a mondás: lassan járj, tovább érsz!

Bien