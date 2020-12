Még az idén újabb 80 ezer adag Pfizer-oltóanyag érkezik Magyarországra, a 2020-2021-es évre pedig összesen 4,4 millió adag oltóanyagot kap Magyarország – hangzott el a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. hétfői online sajtótájékoztatóján.

A Pfizer eddig a folyamatban lévő engedélyezés miatt keveset beszélt a vakcináról, de hétfő délután a cég szakértői egy sajtóeseményen részleteket is elárultak a fejlesztési és tesztelési folyamatról, illetve arról, mi várható a következő hónapokban vakcinafronton – számolt be a Telex.

Zsigmond Krisztina, a cég vakcinaüzletágának vezetője közölte, globálisan ez év végéig 50 millió adagot, 2021 végéig 1,3 milliárd adag vakcinát terít a Pfizer a BioNTech-kel közösen fejlesztett, koronavírus elleni vakcinából. Az Európai Bizottság az uniós szerződés alapján 200 millió vakcinát kötött le, és további 100 millió adagra van opciója idén és jövőre.

A szakember hozzátette:

a vakcinakészletet a kormányzati szállítási megállapodások alapján osztják szét, az oltóanyagból sem magánellátókhoz, sem pedig gyógyszertári forgalomba nem kerül, azt kizárólag a kijelölt oltóközpontokban lehet majd megkapni.

Fabó Tamás, a Pfizer magyarországi orvosigazgatója elmondta, a klinikai kísérletek 95 százalékos hatékonyságot mutattak a beoltottaknál. Ismertetése szerint a vizsgálatokban részt vett 43 ezer ember fele placebót, fele oltást kapott, és az előbbi csoportba tartozókból 162 ember kapta el a fertőzést, a vakcinacsoportba tartozók közül nyolcan. A vizsgálatok során kiderült az is, hogy a 65 év felettieknél is 91 százalékos volt a vakcinahatékonyság.

Megjegyezte ugyanakkor:

azt még nem lehet megmondani, hogy az oltás mennyi időre ad védettséget.

A beoltottakat két éven át utánkövetik – tette hozzá.

A hatásosság mellett a másik fontos szempont a biztonságosság, ezzel kapcsolatban Fabó felidézte, hogy

enyhe helyi reakcióknál – bőrpír, fájdalom, stb – kívül nem tapasztaltak semmi komolyabbat.

A tesztekben nem vehettek részt azok, akik korábban súlyos reakciót produkáltak más vakcinákra, de például étel- vagy más allergiások igen, ők is biztonsággal beolthatók. Fabó azt is elmondta, hogy a vizsgálatok az engedélyezés után sem zárulnak le, a tesztek tovább folynak, az ajánlott alsó korhatár például jelenleg 16 év, mert fiatalabbakat csak kis számban vizsgáltak, de várható a 12-16 évesek bevonása is.

A Telex kérdésére, hogy mi a helyzet az oltást már korábban megkezdett országokban tapasztalt, súlyosabb allergiás reakciókkal, Fabó Tibor azt mondta, ezekről ők is a hírekből értesültek, mert a jelentések a gyógyszerhatóságokhoz futnak be. A két brit esetről elmondta, hogy mindketten olyan súlyos alapallergiával küzdöttek, hogy az allergiás vészhelyzetek kezelésére való EpiPen is volt náluk. Az Egyesült Államokban pedig 272 ezer oltás után fordult elő hat allergiás reakció, volt, aki kórházi kezelésre szorult, de nem alakult ki súlyosabb megbetegedés.

A brit hatóság, az NHS több száz allergiás beteget akar bevonni a vizsgálatába, hogy kiderítsék, mi okozza ezt az allergiás reakciót, „ami egyelőre úgy néz ki, hogy talán kicsit magasabb, mint a többi vakcinának a beadásánál”

– mondta Fabó, hozzátéve, hogy a világon már 3 millióhoz közelít azok száma, akik megkapták az első dózist (a Moderna vakcinájával együtt), és eddig nagyon kevés problémáról érkezett hír.

Vereckei Péter, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az úgynevezett mRNS technológián alapuló vakcinafejlesztés egyik nagy előnye, hogy a megváltozott vírusvariációkra is viszonylag rövid időn belül lehet reagálni, így az új vakcina akár hat hét alatt előállítható.

A technológia lényege, hogy az emberi sejtekbe a vírus RNS-ének, vagyis örökítőanyagának egy szakaszát juttatják be, és ennek alapján a sejtek előállítják a vírus egy, ilyen formában ártalmatlan fehérjéjét, amely azonban kiváltja a vírus elpusztításához szükséges immunreakciót.

Az "angliai vírusmutációval" kapcsolatban Vereckei Péter jelezte, egyelőre nem kellett módosítani a vakcinát.

Elmondta azt is, hogy

az mRNS technológia kutatása, fejlesztése – az Egyesült Államokban élő – Karikó Katalin biokémikus nevéhez fűződik, aki harminc éve foglalkozik ezzel a technológiával, első szabadalmát 2005-ben jegyezték be.

Az ügyvezető igazgató hatalmas áttörésnek nevezve a vakcinafejlesztést, úgy fogalmazott, ez nagyon fontos pillanat a vállalat életében, hiszen "soha nem volt sürgetőbb szükség a vakcinára". Kitért arra, hogy a vakcina fejlesztése végig transzparensen zajlott, a részeredményeket közzétették és megosztották azokat a hatóságokkal is.

Az mRNS vakcina működéséről a cég magyar nyelven is kiadott egy szemléltetővideót, amit ITT nézhet meg.

Zsigmond Krisztina kitért arra, hogy a Pfizer az oltóanyag biztonságos szállítása érdekében saját hőszigetelt szállítóládákat fejlesztett. Az oltóanyag – felengedés után – hűtőszekrényben még öt napig biztonságosan tárolható – tette hozzá.

Fabó Tibor beszélt arról is, hogy

egyelőre nem tudni, milyen hosszú távú védettséget ad a vakcina, de a már beoltottak követésével erről 3-4 hónapon belül már többet fogunk tudni, és világosabban lehet majd látni, mikor kell újraoltani.

Fabó Tibor reagált a Falus Ferenc megszólalásával kapcsolatos sajtóhírekre is. A korábbi országos tisztifőorvos az Atv-n beszélt arról, hogy akit beoltottak, az is képes lesz megfertőződni és továbbfertőzni, csak épp tünetei nem lesznek. Fabó Tibor szerint Falus szavait a híradások némileg félreértelmezték, mert csak arra gondolhatott, hogy

a Pfizer-BioNTech vakcinájából két adagra van szükség a teljes védettség kialakulásához, és ez az első oltástól számítva 28 nap múlva történik meg – erre az időszakra érvényesek Falus szavai.

Vereckei Péter hozzátette, hogy bár a védettség hossza még kérdés, az erejéről már többet tudnak:

a tesztek alapján a 18-55 közötti korcsoportban 3-5-szörös volt a beoltottak immunválasza a fertőzésen átesettekéhez képest, és idősebbeknél is 1,8-2-szeres volt ez a szorzó.

Forrás: Telex, MTI