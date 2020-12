A European Mediterranean Seismological Center (EMSC) szerint a földrengést hatmillióan érezték meg ma, többek között a horvátok mellett szlovénok, csehek, németek, olaszok, románok, monetengróiak, szlovákok, szerbek, osztrákok és magyarok. Az epicentrum a horvátországi Petrinja településnél lehetett.

Horvátország és Szlovénia térségében kedden megmozdult a föld. Erős, a Richter-skálán 6,4-es földrengés rázta meg déli szomszédunkat – írja a Portfolio. A földrengést több helyen észlelték Magyarországon is: az elmúlt órában több városból érkezett jelzés erről.

Petrinját és környékét délután 1 óra után újra földrengés rázta meg, ez 4,5-es magnitúdójú volt a Geofon adatai szerint.

Közben megérkeztek a helyi beszámolók is. Az epicentrumban lévő kisvárosról, Petrinjáról a helyi lapok azt írják,

gyakorlatilag elpusztult

Egy halálos áldozata is van az esetnek: egy gyermek haláláról ír a Jutarnji List. A beszámolók szerint a horvát katonaság több száz emberrel vonult a helyszínre és az elnök is oda indult.

A 444 beszámolója szerint a Jutarnji List arról is ír, hogy

Zágráb nagy része áram nélkül maradt, leállt a villamosközlekedés, nagy a torlódás az utakon, az emberek az utcára mentek.

Közben mozgósították a hadsereget, Petrinjába, az epicentrumhoz legközelebbi városba háromszáz katonát vezényeltek a romok eltakarítására és az áldozatok utáni kutatásra. Darinko Dumbović, Petrinja polgármestere szerint a fél város romokban van. A rengést Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Szlovániában és még Olaszországban is érezték.

A fő rengés után várhatók utórengések, amelyek között erősek is lehetnek.

A horvát hatóságok arra kérik az embereket, hogy menjenek a szabadba, távolodjanak el az épületekről. Egy nappal korábban, hétfő reggel 5,2-es erősségű földrengés volt Horvátországban. Az epicentrum 51 kilométerre volt Zágrábtól és 12 kilométerre Sisaktól, hatása az ország középső részében volt érezhető.

Timár Gábor, az ELTE TTK geofizikusa arról is beszélt az Indexnek, hogy további utórengések is várhatók, a hétfői rengés a keddinek végső soron az előrengése volt. Az ELTE Geofizikai Tanszékének egyetemi tanára kifejtette, hogy ezek várhatóan olyanok lesznek, mint ami tegnap volt, tehát akár további károkra is készülni kell. Azt, hogy a további földrengések Magyarországon érezhetők lesznek-e, egyelőre nem lehet kizárni Timár Gábor szerint.

Fél 1 körül Magyarországon is több helyen érezték a rengést. A Propeller olvasói Zalaegerszegről, Keszthelyről és Cserszegtomajról is jelezték, hogy erős rezgést éreztek. Többen kirohantak a kertbe.

Az ügyben az Index kereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, akik annyit közöltek a lappal: egyelőre nem tudják, hol volt a rengés epicentruma. Mukics Dániel szóvivő későbbre ígért tájékoztatást, hozzátéve, kárbejelentést még nem kaptak.

Forrás: Portfolio, Index, 444