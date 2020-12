Pert indított a Magyar Hang pedofíliával vádolt újságírója

Mai napig sok becsmérlő hozzászólással és üzenettel kell szembesülniük az ügy miatt, a Magyar Hang szerkesztősége ezért sem hagyhatta annyiban a dolgot.

A Magyar Hang pedofíliával vádolt újságírója feljelentette Huth Gergelyt, a Pesti Srácok főszerkesztőjét, illetve a Vadhajtások egyik cikkével kapcsolatban is nyomozást kér

– mondta a Telexnek György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője.

A Szájer-botrány apropóján Bayer Zsolt arról beszélt a Hír TV-n, hogy az egyik – név szerint nem említett – régi barátja és harcostársa két évtizeddel ezelőtt egy 12 órás autóúton bevallotta neki, hogy „homokos”, majd két év múlva „röhögve” azt is elmondta neki: azért szeret Thaiföldre járni, mert ott „kisfiúk is rendelkezésre állnak”.

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője elég részletesen körülírta, hogy kiről lehet szó. Konkrétan ő sem nevezte meg az illetőt, de egyebek mellett leírta, hogy a Magyar Hang vezető újságírójáról lehet szó, aki korábban a Magyar Nemzetnél dolgozott.

György Zsombor most a Telexnek azt mondta: kollégája megtette a feljelentést Huth Gergely (és ismeretlen tettesek ellen), amit egyenesen Polt Péter legfőbb ügyésznek címzett. A feljelentés szövege szerint a kifogásolt cikk alapján beazonosítható az újságíró, és a szexuális irányultságát is nyilvánosságra hozták, ezzel pedig érzékeny, személyes adattal való visszaélés történhetett – mondta. Ez jelentős érdeksérelemmel is járt szerintük, hiszen az érintett újságíró és a Magyar Hang Facebook-oldalain rengeteg becsmérlő hozzászólás érkezett emiatt.

A feljelentő szerint a vadhajtások.hu is elkövette a jogsértést, ezért arra kéri Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy azzal a cikkel kapcsolatban is indítson nyomozást.

Az ügy december eleji kirobbanásakor a pedofíliával vádolt újságíró azt mondta a Telexnek, a Magyar Hang léte önmagában zavaró a kormányoldal számára, igyekeznek minden eszközzel lejáratni, ellehetetleníteni őt és kollégáit.

