Gyengítené a versenyképességet a kormány szerint, ha munkaszüneti nap lenne december 24-e

Gurmai Zita MSZP-s parlamenti képviselő intézett írásbeli kérdést az innovációs miniszterhez, hogy mikor fogja a kormány munkaszüneti nappá nyilvánítani december 24-ét, amit a kereskedelemben dolgozók évek óta szorgalmaznak – vette észre a 444.

A válasz Schanda Tamás államtitkártól érkezett, a veleje pedig az, hogy soha.

Bővebben is kifejtve az államtitkár azt írta, hogy

Felhívom a figyelmét arra, hogy a a keresztény világ meghatározó része december 25-én emlékezik a Megváltó, Jézus Krisztus megszületésére. Ez a nap Magyarországon munkaszüneti nap.

A jelenleg is érvényben lévő munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a versenyképességet és GDP kiesést is okozna, érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét és a költségvetés bevételeit is.