Az Országos Mentőszolgálat szilveszterkor is teljes készültségben lesz, a négynapos hétvégén pedig a koronavírus-tesztelések is folytatódnak.

A túlzott alkoholfogyasztás miatt tavaly szilveszterkor nagyjából 200 embert – köztük több kiskorút is – kellett detoxikálóba szállítaniuk a mentőknek. Győrfi Pál most abban bízik, hogy ez a szám idén kisebb lesz.

Alkoholból persze, nemcsak nagy bulikban lehet sokat fogyasztani, hanem akár egyedül vagy kisebb társaságban is, ezért a szóvivő mindenkit arra kér, mértékkel igyon. Kitért a petárdák és a tűzijátékok használatára is, kiemelve, hogy a saját kertünkben is nagyon veszélyes a használatuk. Tavaly 14 balesethez hívták ki a mentőket, és minden évben el kell látniuk valamilyen kézsérülést, sőt, olyan is előfordult, hogy valaki az életét vesztette.

A koronavírus-tesztelések nagyon nagy hangsúlyt kaptak az elmúlt hónapokban a mentőszolgálatnál, ráadásul úgy, hogy közben a mindennapi munkájukat is végezték. A tesztelések rendelése most kicsit visszaesik majd, mivel a hétvégén nem lesznek nyitva az orvosi rendelők, de még így több száz tesztre készülnek.

Bár este 8-tól érvénybe lép a kijárási tilalom, ennek ellenére idén szilveszterkor is készenlétben lesz az Országos Mentőszolgálat mintegy 1400 alkalmazottja.

(infostart.hu)