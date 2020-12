Hadházy Ákos független képviselő többszöri próbálkozás után hétfőn találkozhatott a szekszárdi kórház igazgatójával – írta meg a 444.

Hadházy hónapok óta próbálja megismerni a kórházi járványadatokat. A független képviselő most is hiába kérdezte az igazgatót arról, hogy hány koronavírusos beteget kezelnek jelenleg, mennyit kezeltek eddig, hányan haltak meg összesen, vagy akár napokra lebontva. Arra sem kapott választ, előfordul-e, hogy egy koronás beteg nem az intenzív osztályon, hanem a kórteremben hal meg. Németh Csaba végig a miniszteri utasításra hivatkozott.

Egy valami azért kiderült: békeidőben 16 intenzív ágyat üzemeltetnek 32 szakképzett ápolóval, így tudják biztosítani, hogy minden műszakban legyen két betegre egy ápoló. Most viszont 57 intenzív ágyon kezelnek koronás betegeket, és további hét ágyat tartanak fenn más betegséggel küzdő embereknek, ugyanennyi szakápolóval.

Az igazgató szerint beosztásfüggő, hogy éppen hány intenzív szakápoló jut egy betegre.

Mindenesetre összesen 64 intenzíves betegre 32 szakápolóval rendelkeznek, ami – ahogy Hadházy írja – vagy azt jelenti, hogy egy műszakban egy ápolóra kettő helyett nyolc beteg jut, vagy azt, hogy a dolgozóknak nagyon sokat kell túlórázniuk.

Hadházy a Facebook-oldalán osztotta meg a videót a beszélgetésről. A posztban úgy fogalmazott:

A szekszárdi kórház igazgatója hétfőn végül fogadott. Szinte SEMMIRE nem válaszolt, de a hallgatása szinte MINDENT elmond arról, mennyire hihetünk a kormány járványügyi adatainak és milyen nagy a baj. Az egyetlen adat az intenzív osztályon rendelkezésre álló szakképzett személyzet létszámáról szól, ami sajnos egyáltalán nem megnyugtató

Hozzátette:

Németh Csaba a kérdések többségénél azzal az indokkal tagadta meg a választ, hogy forduljak az operatív törzshöz és miniszteri utasítás tiltja meg neki, hogy bármilyen adatot eláruljon. Egy kérdésnél pedig azt kérte, hogy írásban kérdezzek- ez elég cinikus válasz, hiszen jól tudja, hogy ha ezt tenném, írásban írná meg, hogy nem válaszol.

"A főorvos igazgató szerint a kórházban kb 250 orvos dolgozik, akik közül MINDENKI volt már kovid osztályra beosztva. Az intézményben jelenleg 5 olyan orvos és 30 ápoló dolgozik, akit máshonnan rendeltek ide, ők ezért extra javadalmazást nem kapnak" – írta Hadházy Ákos az alábbi videó mellé.

A 444 hozzáteszi, hogy korábban orvosok is próbáltak egymástól kórházi adatokat szerezni, de végül nem hozhatták nyilvánosságra, mert a kormány által létrehozott szakmai kollégium külön felhívást tett közzé, nehogy bárkinek információt adjanak. Ez nemcsak azért lenne fontos, hogy a nyilvánosság figyelemmel követhesse, hol, milyen eredménnyel zajlik az ellátás, hanem mert az orvosok és ápolók is hatékonyabbak lehetnének, ha tudnák, hol, milyen módszer vált be, mit lenne érdemes átvenniük – írja a lap.

Egy Angliában dolgozó intenzív terápiás szakorvos a 444-nek azt mondta,

magyarországi kollégáinak úgy kell dolgozniuk, mint egy pilótának, akinek jelzőfények nélkül kell megtalálnia a leszállópályát.

Forrás: 444