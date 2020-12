Változik a bankkártyás fizetési folyamat online vonatjegy-vásárláskor

December 31-től az Európai Unió szabályozásához alkalmazkodva Magyarországon is kötelező a kétlépcsős hitelesítés minden mobil- és online fizetésnél a vásárlást kezdeményező fél azonosítására, a változás az online vonatjegyet vásárló utasokat érinti – közölte a MÁV-Start szerdán az MTI-vel.

Ennek következtében minden jegyvásárláskor a fizetésnél plusz lépéseket kell tenni a tranzakció biztonsága érdekében, így a fizetési folyamat lassulhat és körülményesebbé válhat.

Kiemelték, hogy az egyes bankoknál vagy kártyakibocsátóknál más-más azonosítási lépések szükségesek. A MÁV-Start és pénzügyi szolgáltatója, a Simple felkészült a változásra, azonban előfordulhat, hogy akár banki, akár felhasználói oldalon egyéb beállítások is szükségesek.

Mindezek miatt a vasúttársaság kéri, hogy a mobiltelefonos vagy internetes vásárlás előtt az utasok ellenőrizzék, hogy a bank vagy a kártya kibocsátója teljesíti-e az új uniós irányelvet. Előfordulhat, hogy az adott banknál a fizetési folyamathoz további alkalmazás telepítése is szükséges, illetve bankokkal való adategyeztetésnél a helyes telefonszám megadása is. Ezen felül tanácsolták, hogy célszerű meggyőződni arról is, hogy a MÁV alkalmazás legfrissebb verzióját használja-e a telefon, mert a régebbi verziók nem feltétlenül tudják végrehajtani az erős ügyfélhitelesítéssel járó tranzakciót.

A fizetési folyamat után ellenőrizni kell a MÁV applikáció vagy az ELVIRA felületén a vásárlás sikerességét, illetve újabb fizetés indítása előtt a SimplePay fizetésről küldött levelét is meg kell várni – hangsúlyozta a MÁV-Start közleményében, amelyben jelezték, ha a fizetés nem történt meg, érdemes próbálkozni egy másik kártyával vagy fizetési móddal, akár egy másik banknál vagy kártyakibocsátónál.

Az online jegyvásárlásoknál fellépő problémák esetén technikai segítséget a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámain kérhetnek az utasok (+36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Telenor hálózatából +36 20 499 4999, Vodafone hálózatából +36 70 499 4999) – olvasható a vasúttársaság közleményében.

(MTI)