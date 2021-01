Felháborodás-cunami indult el.

Orbán Viktor szilveszterkor beszélt telefonon Karikó Katalinnal, az Amerikában élő, magyar származású professzorral, aki letette a Pfizer-BionTech koronavírus elleni vakcinájának alapjait. Emiatt a Nobel-díj egyik komoly esélyeseként is szokták emlegetni. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban mondandója során úgy is hivatkozott egyik mondatában a tudósra, mint a "kisújszállási asszonyság" – számolt be a Blikk és a Népszava.

Orbán Viktor kettejük beszélgetéséről a Kossuth Rádió vasárnap reggeli műsorában számolt be, erről a részletről pedig videót is közzétett a Facebook-oldalán. Abban nevezi "kisújszállási asszonyságnak" a világhírnévre szert tett tudóst. Ezután több ellenzéki politikus is felháborodásának adott hangot a szóhasználat miatt.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke például azt írta közösségi oldalán:

Orbán Viktor ma "kisújszállási asszonyságnak" nevezte Karikó Katalint. Karikó az az Amerikában élő kutatóbiológus/biokémikus, akinek szabadalma alapján fejlesztették ki a covid-19 elleni Pfizer-BioNTech vakcinát, az első klinikailag is bizonyított hatékonyságú koronavírus elleni oltást. A Pfizer vakcinával oltják jelenleg Európában, az USA-ban és itthon is az embereket

Karikó a BioNTech cég alelnöke. Orbán szerint viszont egy "asszonyság".

Azt hiszem, ebben minden benne van, amit és ahogy Orbán és az egész kormány a nőkről és a tudományról külön-külön és együtt is gondol."

DK-s Bősz Anett pedig Orbán nevében elnézést kért a tudóstól.

Orbán Viktor a Pfizer-vakcinát "egy kisújszállási asszonyságnak" köszönte meg. Én pedig ezúton kérek elnézést Karikó Katalin professzortól a miniszterelnök helyett, és hálásan köszönöm a munkáját!

- írta Facebook-oldalán Bősz Anett.

Szél Bernadett is megszólalt az ügyben, aki vadkeletinek minősítette a miniszterelnöki jelzőt. A független országgyűlési képviselő szerint még az ő sokat próbált ellenzéki fülének is sok volt Orbán Viktor megnyilvánulása. Úgy véli, a kormányfői szereplés "minden ízében vállalhatatlan".

Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjúban azt is mondta, valójában a Pfizer vakcinája kis túlzással magyar vakcina, mert "ugyan egy német prof is benne van ebben a dologban", a legtöbben magyarok dolgoznak a kutatás irányításában. Hozzátette: Karikó Katalin lánya kétszeres olimpiai bajnok evezős, amerikai színekben, a londoni olimpián szerzett érmeket. A nyolcvanas években, mikor a kisújszállási professzor asszony – ahogy a miniszterelnök nevezte: "kisújszállási asszonyság" – kiment Amerikába, leánya még csak kétéves volt, de ő is beszél és ír is magyarul, ami azt mutatja, hogy – mint a miniszterelnök fogalmazott – "a professzor asszony szíve is a helyén van."

A héten Karikó Katalin is beszélt arról, hogy Orbán Viktor is kikérte a véleményét a vakcináról

