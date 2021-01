Folytatódik a borús, enyhe idő

A hét első felében több mediterrán ciklon is érinti hazánkat, emiatt változékony, kezdetben igen enyhe időnk lesz, és több alkalommal várható csapadék. Általában éjszaka ér el bennünket az aktuális csapadékhullám, emiatt főként éjszaka számíthatunk esőre, záporra, a hét közepén a hidegebbre forduló idő miatt az Alpokalján, illetve északkeleten már havas eső, hó is eshet. Napközben szakadozott lesz a felhőzet, több helyen a nap is kisüthet.

Túlnyomóan borult időre készülhetünk, csak kisebb körzetekben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

A déli és nyugati tájakon csak lassabban javulnak a látási viszonyok. Délelőtt kissé csökken a csapadékhajlam, majd délutántól dél felől újabb csapadékrendszer éri el a Dunától keletre fekvő területeket. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.

