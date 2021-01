Szlávik: más oltás kell az időseknek, fiataloknak, allergiásoknak

Ő már beoltotta magát, és szerinte az a jó vakcina, ami itthon elérhető. A főorvos úgy látja, egyelőre nincs még elegendő mennyiségű vakcina a tömeges oltáshoz, addig a szigorítások lassítják a járvány terjedését.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa volt a vendége Sváby Andrásnak a vasárnap esti ATV-s Heti Naplóban, a téma a koronavírus elleni vakcina volt.

Szlávik János infektológus főorvos egy Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal a Dél-pesti Centrumkórházban 2020. december 26-án

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

Szlávik szerint Magyarországon nagy az oltásellenesség, még az egészségügyi dolgozók körében is, így ez is lehet a hátterében annak, hogy eddig mindössze 5 ezer egészségügyi dolgozó oltatta be magát.

A főorvos szerint az oltási kapacitás megvan a tömeges oltáshoz, és kérdésre válaszolva (hogy az egészségügyi dolgozók után miért a szociális rendszer dolgozóit oltják be, és miért nem az időseket) azt is elmondta, hogy a 60 év felettiek száma Magyarországon kétmillió fő, az ő vakcinával ellátásuk komoly feladat. Ráadásul nagyságrendileg is több oltóanyag kellene az idősek beoltásához, mint az egészségügyi vagy szociális dolgozók estén.

Szlávik János elárulta, ő már korábban beoltatta magát. Arra a kérdésre, hogy melyik vakcinát tartja a legjobbnak, elmondta, hogy az a jó vakcina, ami elérhető, és mivel itthon a Pfizer vakcinája érhető el, így azzal oltatta be magát. Ugyanakkor hozzátette, hogy örülne, ha többfajta vakcina lenne elérhető az országban, mivel más oltás jó az időseknek, más a fiataloknak, megint már az allergiásoknak – de egyelőre nincs ilyen választék.

A tömeges oltások megszervezése kapcsán a főorvos Izrael példáját hozta fel, de mivel itthon egyelőre nincs kellő mennyiségű oltóanyag ehhez, így egyelőre a szigorítások akadályozzák meg, hogy a járvány begyorsuljon.

Szlávik elmondta, a Dél-pesti Centrumkórházban az elmúlt hetekben csökkent a bent fekvő betegek száma, de sajnos az intenzíven fekvők száma egyelőre nem csökkent, ők a második hullám csúcsán, hetekkel ezelőtt betegedtek meg, akkor kerültek oda.

Kitért az először Nagy-Britanniában, azóta a világ számos országában észlelt új koronavírus-mutánsra, mint mondta, Magyarországon egyelőre nem figyeltek fel az új verzióra, de eléggé úgy tűnik, hogy elkerülehetetlen az új mutáns világszerte elterjedése.

Hozzátette, úgy tűnik, hogy a mostani vakcina képes ezt az új mutánst megfogni, de hogy a későbbi variánsokkal kapcsolatban ez igaz lesz-e, azt nem lehet ma még tudni. A gyártók mindenesetre azt ígérték, hogy 4-6 hét alatt tudnak az új mutánsokra reagálni – mondta el a főorvos.

Szlávik János azt is elmondta, a fertőzésnek sok utókövetkezménye van, ezért a legjobb megakadályozni azt, hogy megfertőződjünk.

A megoldás az lesz, hogy minél többen beoltatják magukat

– emelte ki a főrovos.