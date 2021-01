103 beteg halt meg az elmúlt 24 órában

870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 329 721 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 080 főre emelkedett – olvasható a kormányzati honlapon.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 176 576 fő, az aktív fertőzöttek száma 143 065 főre csökkent. 5760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. A mai napon megérkezik a harmadik Pfizer-vakcina szállítmány is Magyarországra, amelyekkel immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések.

(koronavírus.gov.hu)