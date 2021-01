Egy százalék alatti fertőzöttséget jelzett a fővárosi önkormányzat decemberi lakossági koronavírus-tesztelése – közölte a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-vel.

Decemberben, az ünnepek előtt 7500 ingyenes gyorsteszt elvégzését ajánlotta fel a fővárosi önkormányzat a budapesti lakcímkártyával rendelkező 18 éven felülieknek.

A szűrésen 6523-an jelentek meg, 166 esetben ismételték meg a tesztelést, és 41 koronavírus-fertőzöttet találtak a vizsgáltak között

- olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Hozzátették, ez 0,62 százalékos fertőzöttséget jelez, noha – ahogy erről a teszt résztvevői is tájékoztatást kaptak – a negatív gyorsteszt esetén sem jelenthető ki százszázalékos biztonsággal, hogy az illető nem fertőzött.

A szűrés végén a fővárosi önkormányzat önkéntesei megkérdezték a résztvevőket arról, hogy mennyire voltak elégedettek a szolgáltatással. A kitöltők közül 94 százalék azt jelölte meg, hogy rendkívül hasznosnak tartotta a tesztet, és csupán 6 százalék jelezte ennek ellenkezőjét.

A jelentkezők túlnyomó többsége a lebonyolítással is teljes mértékben meg volt elégedve. A kitöltők 90 százaléka ajánlaná a tesztet másoknak is, és a többség a jelentkezést is egyszerűnek és gördülékenynek ítélte meg – írta a Főpolgármesteri Hivatal.

Úgy fogalmaztak, "a tömeges tesztelés a legnagyobb fegyver a koronavírus terjedése ellen, ameddig nincs mindenki számára elérhető vakcina".

A fővárosi önkormányzat az ünnepek előtt azért szervezte meg az ingyenes lakossági szűrést, hogy ezáltal ki lehessen szűrni és el lehessen különíteni olyan tünetmentes vírusfertőzötteket, akik így az ünnepek alatti családi eseményeken nem adják tovább a betegséget a szeretteiknek – emlékeztetett a Főpolgármesteri Hivatal a közleményében.

