Karikó Katalin úgy véli, "most azt mondani, hogy magyar ész volt benne, talán nem túlzás”. A világhírű magyar biokémikus azt is elmondta, hogy miről beszélgetett még Orbán Viktor miniszterelnökkel. Közölte az is, „azt reméltem, hogy az, hogy magyar vagyok, egy kicsit összefogja az otthoni ellenlábasakat, és együtt örülnek, hogy országunkat jó fényben emlegetik, de hát én már ilyen naiv vagyok.”

Karikó Katalin, a BioNTech cég alelnöke ismét nyilatkozott a szabadalma alapján kifejlesztetett koronavírus-elleni oltásról. Mint mondta, sok ezer kutató és szakértő kellett ahhoz, hogy a vakcina gyorsan elkészüljön, de kiemelte kiváló magyar kollégáit.

Persze szeretünk túlzásokba esni, de most azt mondani, hogy magyar ész volt benne, talán nem túlzás

– fogalmazott a biokémikus a szeretlekmagyarország.hu-nak. Mint mondta, Pardi Norbert volt az, aki vele és Drew Weissmannal először publikálta azt, hogy a módosított mRNS jó vakcina.

Pardi Norbertnek nagy szerepe van abban, hogy a módosított mRNS-ből vakcina lett. Norbert pedig magyar, kisújszállási. Úgyhogy igazság szerint őt is megilleti az elismerés. És még nem is szóltam a BioNTech-nél dolgozó magyar kollégáimról, Boros Gáborról és Szabó Gáborról, akik sokat tettek azért, hogy a mi vakcinánk ilyen hatásos lett

– emelte ki az interjúban, hozzátéve, sok ezer kutató és szakértő munkája kellett ahhoz, hogy a vakcina gyorsan elkészüljön.

Ugur Sahin, aki gyorsan ráérzett, hogy lépni kell, aki létrehozta a céget és rendíthetetlenül dolgozik, a Pfizer az infrastruktúrájával, és hát kellettünk mi, akik olyan szintre hoztuk a technológiát, hogy alkalmazható volt a bevetésre

– vélekedett a BioNTech cég alelnöke.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, Orbán Viktor vasárnap reggel a Kossuth Rádióban „kisújszállási asszonyságnak” nevezte Karikó Katalint, akinek a szabadalma alapján fejlesztettek ki több Covid-19 elleni védőoltást is. Ellenzéki részről óriási felháborodást váltott ki a miniszterelnök jelzője. Később Orbán Viktor sajtófőnöke megválaszolta, miért használta a miniszterelnök ezt a kifejezést, amiről ITT írtunk.

A világhírű biokémikus a Szeretlek Magyarországnak ezzel kapcsolatban azt mondta, ez mások vitája.

Az egyik volt tanítványom, aki most a Lenox Hill kórház Netflix műsorának főszereplője, azt mondta, hogy soha ne reflektáljak semmi ellenem szóló kommentre, ne keveredjek bele mások vitájába, az mind csak ZAJ. No comment és elül a vita, majd találnak a ráérők új problémát. Tehát nem szeretnék nyilvánosan semmilyen nyilatkozatot tenni asszonyság-ügyben. Bármit mondok is, az lesz belőle, hogy nem a miniszterelnök szavain rágódnak, hanem az enyémen

Hozzátette:

Azt reméltem, hogy az, hogy magyar vagyok, egy kicsit összefogja az otthoni ellenlábasakat, és együtt örülnek, hogy országunkat jó fényben emlegetik, de hát én már ilyen naiv vagyok

Karikó Katalin a lapnak elmondta, hogy Orbán Viktor valóban személyesen hívta fel telefonon.

A miniszterelnök udvarias volt, érdeklődő, tanácsot kért. Örült, hogy a vakcina véget vet a járványnak. Elmondta, hogy az ország felkészült, és van elég -70°C fokos tárolási lehetőség. Nagy együttérzéssel beszélt a vírusfertőzésben elhunytakról és rokonaikról. Beszélt a gazdaságról, a vidékről, Kisújszállásról

A biokémikus azt is elmondta, hogy nem követi az itthoni politikát.

De ha örülnének, hogy én is magyar vagyok, egy nyelvet beszélünk, hát jó lenne. Tegnap írt egy magyar professzor New Jerseyből, hogy neki köszönik a beoltottak a vakcinát, mert róla tudják, hogy magyar, és olvasták, hogy a vakcinát egy magyar nőnek köszönhetik

„Hát hadd örüljenek az emberek mindenfelé, sajnálom, hogy éppen az otthoniak nem tudnak örülni”.

