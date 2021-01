A virológus szerint már nálunk is jelen van a brit vírusmutáció

Már a szomszédban jár a koronavírus mutáns változata. Szlovákiában is kimutatták az eddiginél sokkal fertőzőbb kórokozót.

Biztos vagyok benne, hogy már itt van nálunk is, csak eddig nem mutatták ki

– mondta a Blikknek Rusvai Miklós víruskutató a koronavírus Nagy-Britanniában decemberben felbukkant mutációjáról.

A szakember szerint az új variáns 50–70 százalékkal nagyobb gyorsasággal terjedhet, mint a koronavírus többi mutációja. Rusvai ezt azzal magyarázta, hogy a mutáns vírus jobban kötődik a sejtekhez, nagyobb számban termelődik, könnyebben terjed.

Ha például egy zsúfolt üzletben eddig el tudtuk kerülni a fertőzést, ezután nem biztos, hogy azonos körülmények között megússzuk. Ráadásul nagyobb eséllyel is lehet tőle megbetegedni

– mondta.

A kutató azt is elmondta, ha nálunk is elterjedne a mutáció, az keresztülhúzná a várakozásokat, azaz a jelenlegi korlátozások mellett is csak lassabban csökkenhet a fertőzések, a betegek és a halálesetek száma.

A mutáció eddig több mint 33 országban tűnt fel – köztük Ausztriában és Szlovákiában –, de jelen van Németországban, Törökországban, Kanadában és az Egyesült Államokban is.

