Az amerikai külügyminiszter szerint az ő munkássága alatt sokat tettek a magyar demokráciáért.

– írta az amerikai külügyminiszter kedden a Twitteren.

Pompeo 2018 áprilisa óta látja el a tisztséget az Amerikai Egyesült Államokban. A külügyminiszter szerint a munkássága alatt a két ország megújította a kapcsolatát, és az USA pedig folyamatosan arra törekedett, hogy a demokratikus normákat Magyarországon is betartsák – teszi hozzá a HVG.

The Obama Administration treated NATO ally Hungary like North Korea – total cold shoulder. We’ve renewed important ties while urging respect for democratic norms. #WalkAndChewGum pic.twitter.com/0eKF0BJcUG