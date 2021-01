Életének 87. évében elhunyt Szabó Ildikó színésznő – tudatta a család pénteken az MTI-vel.

A művészt csütörtökön érte a halál. Temetéséről később intézkednek.

Szabó Ildikó Székesfehérváron született 1934. április 23-án. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán egy legendás színészosztály tagjaként 1958-ban kapott oklevelet, osztálytársa volt Bodrogi Gyula, Böröndy Katalin, Fülöp Zsigmond, Fonyó József, Kóti Árpád, Margitai Ági, Perlaki István, Törőcsik Mari és Verdes Tamás.

Főiskolásként főszerepet játszhatott – Szirtes Ádám, Kiss Manyi és Somogyi Erzsi oldalán – az Égi madár című filmben. Szereplője volt az emlékezetes főiskolai vizsgaelőadásnak, az 1958. március 7-én bemutatott Koldusoperának, amelyben Lucy szerepét alakította.

Másik vizsgaelőadásával, Bródy Sándor A dada című darabjában is sikert aratott. Ezt az alakítást látva Szendrő József azonnal szerződtette a debreceni Csokonai Színházhoz, amelynek 1958-tól 1966-ig volt vezető színésznője Latinovits Zoltán, Dégi István, Simor Ottó, Novák István és Lőte Attila partnereként.

Ebben az időszakban a Peer Gynt-előadásban nyújtott alakítását látva Ádám Ottó főrendező szerződtetni akarta a budapesti Madách Színház társulatához, de a debreceni igazgató a státusrendszerre hivatkozva nem "adta ki".

Szabó Ildikó 1966-tól rövid ideig a Szolnoki Szigligeti Színház tagja volt, majd 1970-től a kaposvári Csiky Gergely Színház fénykorának nevezett időszakban alapítótag lett. Székely Gábor és Zsámbéki Gábor Sirály-rendezésében Mását alakította felejthetetlenül. Szabó Ildikó pályája nem sokkal ezután – egyrészt gyermekeit választva otthagyta a társulatát, másrészt nyíltan vallott nemzeti érzelmei miatt – kettétört – olvasható a család által az MTI-hez eljuttatott életrajzban.

A színésznő 1974-ben és 1975-ben ismét a Szolnoki Szigligeti Színház tagja lett, majd a Nemzeti Színház és a Filmgyár szerződtette, 1983-tól 1989-ig a Szegedi Nemzeti Színházban játszott. 1989-ban a nyugdíjba vonult, de továbbra is alkotott. Több előadóestet is összeállított, amelyeken a művészsorsról, hivatásról, hazaszeretetről, hitről vallott. Bohócrajzait több alkalommal kiállították és verseket is írt.

Többek között játszott Federico García Lorca Bernarda háza (Magdaléna), Arthur Miller Pillantás a hídról (Catherine), Tamási Áron Énekes madár (Magdó), Móricz Zsigmond Úri muri (Rozika), Szirmai Albert Mágnás Miska (Marcsa), Tolsztoj Háború és béke (Natasa), Ibsen Peer Gynt (Solvejg), Sütő András Pompás Gedeon (Anna), Shelagh Delaney Egy csepp méz (Helen), Sarkadi Imre Elveszett paradicsom (Klári) és Shakespeare III. Richárd (Lady Anna) című drámájában.

