Orbán: kiemelkedően jó évet kell csinálni 2021-ből

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a középiskolákban is marad az online oktatás – jelentette be Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az operatív törzs döntését. A miniszterelnök hangsúlyozta: nem egyszerűen el akarja hárítani a válságot, hanem azt akarja, hogy 2021 egy kiemelkedően jó éve legyen a magyaroknak.

A kormányfő ismertette: eddig 42 549 egészségügyi dolgozót oltottak be, és bár kezdetben a fenntartás nagyobb volt, ez most változni látszik. Megkezdték az idősotthonok lakóinak oltását is, és a hétvégén minden olyan intézményben oltanak, amelyben 150-nél több idős él. Hozzátette: a jelenlegi adatok szerint az idősotthonok lakóinak mintegy 80 százaléka, a dolgozóknak viszont csak 50 százaléka vállalja az oltást.

Közölte: szeretne mindenkit megnyugtatni, az oltások biztonságosak és szükségesek, és ha sor kerül rá az oltási tervben, ő is beoltatja magát.

Eddig 80 ezer embernek elegendő vakcina érkezett az országba, ami kevés, ezért is döntött az operatív törzs a fennálló korlátozások hosszabbításáról – mondta Orbán Viktor, úgy fogalmazva: a járvány még erős, és bár most úgy érzi, megfékezték, még mindig komoly veszélyt jelent.

Megjegyezte: a magyar válságkezelés más, mint Nyugaton, ahol folyamatosan változtatnak az intézkedéseken. Magyarország a kiszámíthatóság miatt nem szeretné "rángatni" a szabályokat, és egészen addig, amíg nincs elengedő vakcina, a korlátozási rendet fenn kell tartani, és erre az életre kell berendezkedni – fejtette ki, egyúttal elismerésre méltónak nevezte az ország küzdelmét.

A kormányfő arról is tájékoztatott, hogy a péntek reggeli adatok szerint 5297 koronavírus-megbetegedett van kórházban, lélegeztetőgépen 372-en vannak, az új fertőzöttek száma 2907, az elhunytaké pedig 115.

A magyarországi koronavírus-áldozatok számát érintően nemzetközi összevetésben azt mondta, hogy a magyar egészségügy olyan országoknál bizonyult eredményesebbnek, mint például Belgium, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Hollandia, Svédország, Franciaország. De ebben az összefüggésben a siker szót nem szabad említeni – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, a győzelem, a vakcina már csak karnyújtásnyira van, de nem várni kell rá, hanem szerezni, ezért tárgyal a kormány a nyugatiakon kívül Izraellel, Kínával, Oroszországgal.

Az EU-ban Brüsszel tárgyal, és "várjuk, hogy jöjjön az oltóanyag", ami sok mindenkit frusztrál – mondta Orbán Viktor, megjegyezve: Magyarország 8,5 millió ember beoltásához elegendő megrendelést adott le.

Gratulált egyúttal az EU-ból kilépett briteknek, akik maguk tárgyaltak vakcinaügyben, és "jobb állapotban vannak, mint mi, akik egyébként Brüsszelen keresztül védekezünk".

A miniszterelnök arra számít, mindez vissza fog vezetni ahhoz a kérdéshez, hogy Brüsszelnek csak azokat a jogköröket kelljen átadni, amelyeket biztosan jobban kezel a tagállamoknál. A mostaninál sokkal több mindent kellene nemzeti alapon intézni, a jogkörök egy részét vissza kellene adni a nemzetállamoknak – közölte.

A munkanélküliségi adatokról Orbán Viktor azt mondta: a válság előtti állapotnál 26 ezerrel dolgoznak kevesebben, ennyi az elveszített munkahelyek száma – kevés ilyen ország van a világon –, ráadásul "ezt is vissza fogjuk nyerni". Hangsúlyozta: nem egyszerűen csak visszaállítják a korábbi munkahelyek számát, meg is növelik.

"Nem egyszerűen el akarom hárítani ezt a válságot, hanem azt akarom, hogy egy kiemelkedően jó éve legyen a magyaroknak a 2021-es. Az első egy-két hónap még döcögni fog, de utána be kell gyújtani a rakétákat" – fogalmazott, kiemelve: úgy kellene kijönni a válságból, hogy versenyképesség és teljesítmény szempontjából Magyarország megelőz korábban előtte lévő államokat. Ennek esélyét valóságosnak nevezte.

Arról is beszélt, hogy a fő irány – miközben a bértámogatást sem hanyagolják el – a beruházástámogatás, mert ebből van munkahely.

Kiemelte: a kormány nem adta fel egyetlen tervét sem, így például sem a 13. havi nyugdíj visszavezetését, sem az otthonteremtési támogatásokra vonatkozót, és a sok száz beruházás is meghozza majd az eredményét.

"A magyar válságkezelésnek (...) rendkívül jó esélyei vannak arra, hogy a jól sikerültek, az eredményesek közé soroljuk majd 2021 végén" – mondta.

Az eredményesség mértékét természetesen befolyásolja, hogy mikor, márciusban, áprilisban vagy csak májusban tudják feloldani a korlátozásokat. Vagyis a vakcina az idei év gazdasági eredményességét is döntően befolyásolja – fejtette ki.

Vakcinaügyben úgy összegzett: "ha csak a nyugati vakcinákra támaszkodunk, akkor még sokáig, több hónapig kell a korlátozásokat fenntartani". Ám ha találni máshol biztonságos és bevált oltóanyagot, akkor felgyorsítható a folyamat – mondta.

A héten a Capitoliumban történt erőszakos cselekményekről szólva Orbán Viktor egyrészt részvétét nyilvánította az elhunytak családtagjainak, másrészt úgy fogalmazott: "nem szeretjük, ha bennünket minősítgetnek, következésképpen mi sem minősítgetünk más országokat". "Nem szólunk bele abba sem, ami most Amerikában történik, ez az amerikaiaknak a dolga. Szurkolunk nekik, és bízunk abban, hogy sikeresen meg fogják oldani a saját problémáikat" – közölte.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a baloldal Magyarországon is próbálkozott erőszakkal, "megostromolták az Országgyűlés épületét", rendőrsorfallal kellett megvédeni a Parlamentet az erőszakos baloldali tömegtől, amelyben ott voltak ellenzéki politikusok. Van olyan pártvezető, akinek azért kellett bíróság állnia, mert egy ilyen alkalommal füstgránátot dobott rendőrökre – tette hozzá, jelezve: a magyar rendőrök kiválóan teljesítettek.

