Szijjártó a Biden-ügyről: "Én ezt az egészet nem értékelném túl"

A külügyminiszter megmondta.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Mfor.hu újságírója készített interjút Szijjártó Péterrel – az interjúban arról is szó volt, hogy szükség lesz-e valamilyen protokolláris gesztusra, hogy a konfliktus a hamarosan felálló Biden-kormányzattal elsimítódjon.

– kérdezett vissza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az újságírónak.

Szijjártó szerint a magyar kormány az aktuális adminisztrációtól függetlenül mindig a lehető legjobb kapcsolatra törekszik az Egyesült Államokkal.

Mint az közismert, az elnökválasztási kampány finisében az Orbán-kormány egyértelműen a hivatalban lévő Donald Trumpot támogatta, Szijjártó pedig külön meg is támadta Joe Bident, mert a demokrata elnökjelölt Magyarországot Lengyelországgal együtt totalitárius rendszerekkel együtt emlegette. A magyar külügy vezetője akkor azt üzente Bidennek:

Szijjártó az Mfor.hu oldalán megjelent interjúban erről azt mondta:

Ősszel nem az történt, hogy egyszer csak gondoltunk valamit, és nekirontottunk az amerikai elnökválasztás egyik jelöltjének, hanem az, hogy az egyik jelölt Magyarországot egy autoriter államként állította be, ami egyértelmű sértés a magyar emberekre, a magyar nemzetre nézvést. Ezt nyilvánvalóan nem lehetett reakció nélkül hagyni. (…) Én ott nem állítottam, csak annyit mondtam, hogy mielőtt ő közép-európai országokat rágalmaz, és egy közép-európai nemzetet sért meg azzal, hogy diktatúrának állítja be, azelőtt lehet, hogy neki címezve is lennének olyan kérdések a térségünkhöz kötődően, amiket meg kellene válaszolnia.