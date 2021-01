Schiffer: az LMP csicskása lett a DK-Momentum kettősnek

Schiffer András jogász, LMP egyik alapítója az Spirit FM Viccen kívül műsorában arról beszélt, hogy milyen nehéz dolga lesz az ellenzéknek, ha véletlenül győzni fog 2022-ben.



Fotó: Facebook/Schiffer András

Schiffer szerint ha ’22-ben kormányváltás van, akkor a monetáris politikától az ügyészségig, nem csak hogy nem fognak hozzáférni a választópolgárok,

hanem velük és az új kormánnyal szemben egy ellenséges struktúra lesz.

Azt is elárulta, már milliószor megbánta, hogy Lehet Más a Politika lett a párt neve, sosem gondolta, hogy a politika alkalmasint több ezeréves törvényszerűségein erőszakot lehet tenni, hanem az „An other world is possible” (lehet más a világ) egy a kétezres években indult globalizációkritikus mozgalomnak a mottójából lett származtatva.

„Az más kérdés, hogy ez a párt már nyomokban sem emlékeztet az alapításkori önmagára, tulajdonképpen csicskása lett a DK-Momentum kettősnek”

- véleményezte Schiffer a jelenlegi LMP politikáját.

(Spirit FM)