Rejtett kamerával csap le a hálapénzkommandó orvosra és betegre

A Belügyminisztérium Nemzeti Védelmi Szolgálata (NVSZ) eddig szinte kizárólag a fegyveres rendvédelmi szerveinél gyűjtött titkos információkat, ám márciustól a hálapénzeket megkövetelő vagy az azt elfogadó orvosok ellen is ezt az egységet veti be a kormány.

A parlament még októberben döntött arról, hogy 2021-től bűncselekménynek számít a hálapénz, ez alól kivétel egy körülbelül nyolcezer forintos ajándék, amit kéthavonta lehet elfogadni kezelés után.

Előfordult, hogy magam is adtam hálapénzt, mert tudom, hogy alulfizetik az orvosokat. De már nem is fogadnak el, volt, hogy hiába erőltettem. De rendőröket küldeni az orvosokra?! Hát ez furcsa. Remélem, soha nem lesz arra szükség, hogy ez alapján vonjanak felelősségre bárkit is