Mindnyájan kikapcsolhatóvá válunk. A világ közvéleménye most ébredt rá igazán, hogy eljött az az idő, amikor politikai alapon megtagadhatóvá vált magánszolgáltatások nyújtása – írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán szerdán.

Eddig csak a vélemény- és szólásszabadságot korlátozták a globális tech cégek, de az Amerikában látható ideológiai hadjárat bizonyítja, hogy az emberek akár ki is kapcsolhatóak az online térből. Onnan, ahol mindennapi életüket élik, munkájukat, vállalkozásaikat menedzselik, emlékeiket tárolják és kapcsolatot tartanak barátaikkal, ismerőseikkel, szeretteikkel

- közölte Varga Judit Facebook-oldalán.

Meglepő lehet, hogy Merkel, Weber és több európai vezető is felemelte szavát a – számukra egyébként kedves – globalista liberális ideológiát hirdető tech cégek lépésével szemben. Meglepő lehet, de valószínűleg ők is rájöttek, hogy mindez akár velük is megtörténhet és akár ők is törlésre kerülhetnek, ha nem az elvárt módon viselkednek – írta Varga Judit.

Amíg dolgozunk az online jogbiztonság és átláthatóság feltételeinek megteremtésén, érdemes végiggondolni, valóban megéri-e életünket a social médiára alapozni.

Mondjuk el gyermekeinknek, barátainknak, szeretteinknek, hogy a valódi életünket kell megélni és akár újra felépíteni a virtuális helyett. Mert a valódi életünkben mindig mi hozhatjuk meg saját döntéseinket

- írta Facebook-oldalán Varga Judit.

Forrás: MTI, 444