Magyarországon is megjelent a koronavírus különösen fertőző vírustörzse, három mintában mutatták ki a decemberben Nagy-Britanniában felbukkant vírusvariánst – közölte Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Az elmúlt napon három beteg mintájában azonosították magyar kutatók a koronavírus brit variánsát

– közölte Müller Cecília az operatív törzs mai tájékoztatóján. Nyilvánvaló volt, hogy a tavaly év végén megjelent mutáció Magyarországot sem kerülheti el, hiszen sajnos már Európa-szerte találkozni lehet vele – mondta az országos tiszti főorvos.

Az országos tisztifőorvos hozzátette,

a vakcinagyártók jelentős része állítja, a kifejlesztett vakcinák alkalmasak az új mutáns ellen.

Eddig összesen 86 929 főt oltottak be Magyarországon, egyelőre az egészségügyi dolgozók körében és a szociális intézményekben.

Kedd estig gyakorlatilag eloltottuk az összes vakcinát, ami beérkezett az országba

– mondta Müller Cecília, hozzátéve, hogy bár valamennyi rendelkezésre állt Pfizer-oltóanyagot felhasználták, tegnap érkezett 3600 fő beoltására elégséges Moderna-vakcina, amivel ha kisebb számban is, de folytatni tudják az oltást az idősotthonokban.

Minden csoport védőoltását tervezzük, hiszen kizárólag a beérkező vakcinamennyiség szab határt az oltások számának

– fogalmazott a tisztifőorvos.

Müller szerint a járványügyi adatok napok óta kedvező tendenciát mutatnak,

ám a számok semmiféle lazításra nem adnak okot, hiszen az elmúlt napon is 95-en hunytak el.

A járvány összes áldozata közül ugyanakkor csak három százaléknak nem volt valamilyen alapbetegsége.

Dr. Csákó Ibolya rendőr alezredes a hamis vakcinákat kínáló csalókra hívta fel a figyelmet, és kiemelte,

senki ne dőljön be ezeknek, az interneten ugyanis nem lehet koronavírus elleni oltóanyagot vásárolni.

Csákó Ibolya szerint a kézmosás és a távolságtartás után azt is meg kell tanulnunk, hogy bizalmatlanok legyünk az ilyen ajánlatokkal szemben, egyúttal mindenkit türelemre intett, hiszen mint mondta,

közel van már az az idő, amikor hozzá lehet jutni az állam által szervezett oltáshoz.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pedig arról számolt be, hogy továbbra is zajlik az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonokban élők oltása is. A rendvédelmi dolgozók oltásának előkészítése mellett elkezdődött a 60 év felettiek oltásának előkészítése is.

Forrás: origo.hu, 24.hu