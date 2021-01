Erdő Péter: Nincs szükség egy ekkora új templomra Budapesten

Szembe megy a kormány akaratával?



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mint arról beszámoltunk, egy Mátyás-templom méretű óriástemplomot álmodott meg Budapestre Makovecz Imre.

A 2011-ben elhunyt építész terveit fia, Makovecz Pál, a Makovecz Imre Alapítvány elnöke vitte tovább, aki szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta,

ha még idén elkezdenék a munkálatokat, 10 év alatt felépülhetne a templom.

A Válasz megkérdezte erről Erdő Péter esztergom–budapesti érseket is, aki elmondta, ahogy korábban, most sem támogatja az egyház egy új fővárosi "katedrális" építését.

A bíboros szerint ekkora templomban az egyházmegyében nem gondolkodnak, és állami oldalról őt ez ügyben hivatalosan senki sem kereste meg.

Erdő Péter arról is beszélt, hogy Budapesten egy új, nagy templomra lelkipásztori szempontból nincs szükség, mert nem tudnák kihasználni az új létesítményt.

Erdő Péter azt is elmondta, hogy az ő engedélye nélkül egyébként nem is épülhet katolikus templom a fővárosban. Ez már több mint ezer éve püspöki engedélyhez kötött. Szerinte az is sejthető, hogy irdatlan összeget emésztene fel a templom felépítése.