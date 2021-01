Fullajtár szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire készülnek.

Fullajtár Andrea is felmondott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A Katona József Színház színművésze, az intézmény osztályvezető tanára a hvg.hu-hoz is eljuttatta sorait.

Úgy fogalmaz, csak az osztályért maradt, megpróbált minden törvényes eszközzel tiltakozni egy törvénytelen folyamattal szemben. Továbbra is ehhez tartja magát.

A jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire készülnek. Az osztályom féléve megkérdőjelezhetetlen. Mindent dokumentáltam. Akár holnap viszem a papírokat bíróság elé! De ebben a rendszerben tovább nem tudok osztályfőnökként részt venni. A mai nappal felmondok az SZFE-n!

– jelentette be.

Fullajtár Andrea már novemberben is arról számolt be a hvg.hu-nak, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetői fenyegető trükkel érték el, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket, noha a tárgyalásokon végül nem erről volt szó.

