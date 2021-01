Orbán szerint sikerült megállítani a járvány második hullámát

A miniszterelnök az uniós közös vakcinabeszerzésen dohogott egy sort a rádióban, és elárulta, eddig 105 ezer embert sikerült beoltani az országban. A 25 éven aluliak személyi jövedelemadóját el fogják engedni – bár itt van némi csavar.

Megtartotta szokásos péntek reggeli interjúját a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor

Az atv.hu cikke szerint Orbán arról beszélt a rádióban, hogy 105 728 embert oltottak be eddig, de az oltókapacitása jóval nagyobb az országnak, mint amennyi vakcina jelenleg van. A miniszterelnök felvetette, hogy jó ötlet volt-e a közös uniós vakcinabeszerzés, mivel Izraelben és Nagy-Britanniában már jóval előrébb járnak az oltásokkal. Hozzátette, hogy amikor pandémia van, akkor a felelősségre vonást későbbre kell halasztani.

A kormányfő kitért arra is, hogy az operatív törzs ülésén az volt a legfontosabb kérdés, hogy miképp állunk az orosz és kínai vakcinákkal. Utóbbi érkezéséhez már csak annyi kell a miniszterelnök szerint, hogy a magyar egészségügyi hatóságok rábólintsanak, hogy jöhet. Az operatív törzs szerint nem okoz nagyobb kockázaota a kínai vakcina, csak a ptokollok engedélyezése miatt kell várni a hatóságok engedélyezésére.

Orbán: a számok mutatják, hogy sikerült legyűrni a második hullámot

Orbán beszámolt arról is, hogy az elmúlt 24 órában 111 beteg hunyt el és 1513-an új fertőzöttet találtak az országban, viszont a gyógyultak száma magasabb, mint az új fertőzötteké. A miniszterelnök szerint a számok (amik itt elhunyt és beteg honfitársainkat jelentik – a szerk.) azt mutatják, hogy a második hullmát a járványnak sikerült megfékezni. Ugyanakkor az is látszik, hogy számos országban már a harmadik hullám érkezik és ezeken a helyeken még szigorúbb intézkedéseket vezetnek be.

Orbán úgy vélekedett a rádióban, hogy folyamatosan nő az oltás iránti bizalom a lakosságban. Az oltási terv alapján haladva az egészségügyi dolgozók és a szociális intézetekben élők után a 60 év feletti krónikus betegek következnek, akiket három nagy betegségcsoport szerint jelölték ki őket, 1,7 millió embert jelent ez.

A kormányfő arról is megyarázott az interjúban, hogy az operatív törzs szerint egy nap alatt 500 ezer embert tudnak beoltatni,

"ez a nyugodt tempó"

Arra is kitért, hogy az a baj, hogy nincs elég oltóanyag.

Nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy mit csináljak, máshol is vannak miniszterelnökök, akik hazafiak, akiknek fontosabb az állampolgáraik élete, mint a brüsszeli bürokraták

- fogalmazott a miniszterelnök az atv.hu cikke szerint.

Orbán szerint "nagyon nagy meló volt", de itthon egyetlen ember sem maradt ellátatlanul, a magyar egészségügy fölkészültsége és "ütésállósága" szerinte jobb, mint ahogy azt általában az emberek gondolják róla.

Kitért a védőoltásra regisztráltak ügyére is. Mint mondta, csak akkor tudnak időpontot mondani a regisztrálóknak, hogy hova kell mennie beadatnia az oltást, ha már lesz elég vakcina az országban.

Elengedheti a kormány a 25 éven aluliak személyi jövedelemadóját

A hirado.hu cikke szerint a kampányüzemmód sem maradt ki a rádióinterjúból: szó volt a baloldalról (mint akik állandóan gáncsoskodnak, még járvány idején is, és hogy ezzel túl messzire mentek),

Kitért a gazdaságra is, szerinte a magyar vállalkozók egyre jobbak, már versenyképesek a nyugat-európaiakkal, az emberek dolgozni akarnak. A kormányfő szerint a sikeres gazdasági környezet harmadik lába a jó környezet, amely nem emel adót – sőt, ilyenkor csökkenteni kell azokat. Azt is hozzátette, hogy a magyar válságkezelésnek a munkahelyek megtartására és a beruházásokra kell épülnie.

A kormányfő elmondta, az átlagfizetések mértékéig teljes adómentességet kaphatnak a 25 éves korig a magyar fiatalok, ezt legkésőbb 2022 január elsejéig szeretné bevezetni. A moratóriummal 3 ezer milliárd forint maradt a családoknál, 432 milliárd forint értékben pedig adót csökkentett a kormány, ez a magyar válságkezelés, fiataloknak szóló otthonteremtési program is van, ráadásul még a 13. havi nyugdíjat is vissza fogják vezetni – magyarázta a hirado.hu cikke szerint a miniszterelnök a rádióban.